Pakistan: Mann beskyldt for blasfemi ble drept av mobb

Den srilankiske mannen var sjef for en fabrikk i byen Sialkot i Punjabprovinsen, 20 mil sørøst for hovedstaden Islamabad. Mannen var buddhist. Politiet i byen bekreftet fredag at mannen ble lynsjet og slått i hjel, og at kroppen deretter ble brent.

Flere hundre menn deltok i lynsjingen. Mannen ble beskyldt for å ha kommet med blasfemiske uttalelser om profeten Muhammad.

Ifølge pakistanske medier skal det være arbeidere ved fabrikken som gikk til angrep på mannen og drepte ham.

«Skammens dag»

Drapet på mannen ble filmet og delt på sosiale medier. Det vises detaljerte opptak av lynsjingen og den brennende kroppen, mens mobben roper slagord mot blasfemi.

Den srilankiske mannen ble slått i hjel av en mobb og deretter brent. Punjabs myndigheter sier at kroppen hans er fraktet til et sykehus, og det er satt ut vakter for å unngå demonstrasjoner utenfor sykehuset. Foto: Shahid Akram / AP

Mange tok bilder av seg selv med den brennende mannen i bakgrunnen. En talsmann for myndighetene i Punjab sier at over 50 personer er arrestert etter drapet.

CNN skriver at Pakistans statsminister, Imran Khan, kalte det som skjedde for «en skammens dag for Pakistan».

Pakistans statsminister er sjokkert over hendelsen fredag, og sier at de som deltok i lynsjingen av mannen vil bli straffet hardt. Foto: Jon Gambrell / AP

Khan kalte hendelsen et «grusomt borgervernangrep». Han sa videre at han vil overvåke undersøkelsene, og se til at alle de skyldige blir arrestert.

Voldelig parti tillatt

Slagordene som ble ropt under lynsjingen av mannen fra Sri Lanka er de samme som brukes av det høyreekstreme islamistiske partiet TLP.

Partiet har blasfemi som sin kampsak. TLP har vært bannlyst i Pakistan siden 90-tallet men ble tillatt igjen i november i år. Da ble også lederen for partiet, som har sittet mange år i fengsel, sluppet fri. TLP står bak mange store, voldelige aksjoner i Pakistan.

Demonstrasjoner mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Foto: B.K. Bangash / Ap

I oktober 2021 arrangerte de blasfemiprotester mot Frankrike. Seks politifolk og fire demonstranter døde i protestaksjonene, som skjedde i forbindelse med rettssaken etter angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015.

Dødsstraff

Den pakistanske blasfemiloven ble innført på 1980-tallet av den tidligere lederen i landet, Ziaul Haq. Loven har skapt mye frykt og uro i Pakistan. Anklager om blasfemi skjer ofte.

Flere personer mistenkt for blasfemiske uttalelser om profeten Muhammad har blitt truet, angrepet og drept av religiøse fundamentalister.

Lokale domstoler har dømt mange til døden for blasfemi, men ingen dødsstraffer er gjennomført siden 1986.

I sommer ble en åtte år gammel gutt siktet for blasfemi, og risikerer dødsstraff. Gutten, som er hindu, skal ha urinert på et teppe i en islamsk skole i en by øst i Pakistan. Han er den yngste som noen gang er tiltalt for blasfemi i landet.

I 2010 ble den kristne firebarnsmoren, Asia Bibi, dømt til døden ved henging av pakistanske myndigheter.

Asia Bibi ble dømt til døden for blasfemi. Foto: AP

Bibi ble anklaget av naboer for å ha kommet med blasfemiske uttalelser Etter det satt hun åtte år i isolasjon i påvente av dødsstraffen.

I 2018 ble hun frikjent av pakistansk høyesterett. Det førte til at flere tusen mennesker protesterte i gatene. Bibi bor i dag i Canada med familien.