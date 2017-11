Pakistan: Blokkerer veier i profeten Muhammeds navn

I tre uker har demonstranter fra et relativt lite og nytt politisk parti blokkert hovedveien mellom hovedstaden Islamabad og garnisonsbyen Rawalpindi, der det pakistanske forsvaret har sitt hovedkvarter.

I går sluttet tilhengere av Tehreek-e-Labaik Ya Rasool Allah i en rekke pakistanske byer seg til demonstrasjonene. Seks mennesker ble drept i sammenstøt med politiet, og protestene har nå utviklet seg til en nasjonal krise.

En såret aktivist fraktes bort fra demonstrasjonen langs veien mellom hovedstaden Islamabad og Rawalpindi. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Les også: Ber hæren gripe inn i Islamabad etter voldsomme opptøyer

Sosiale medier og fjernsyn sensurert

Myndighetene skal ha blokkert Facebook og Twitter i deler av landet for å hindre mobilisering av flere demonstranter, skriver avisa Pakistan Today.

Det statlige kontrollorganet for elektroniske media, PEMRA, har dessuten gitt ordre om at private fjernsynskanaler slutter å sende direkte fra politiets aksjoner mot demonstrantene.

Justisministeren har beklaget

Også i Peshawar i det nordøstlige Pakistan demonstrerer folk mot sekularisering av landets lover. Foto: ABDUL MAJEED / AFP

Stridens kjerne var opprinnelig forslaget til en ny versjon av den eden som må avlegges av alle politikere som ønsker å stille til valg.

I utkastet fra justisdepartementet var profeten Muhammeds navn utelatt. Det ble oppfattet som blasfemi av dem som nå protesterer.

Justisminister Zahid Hamid fikk skylden for utelatelsen. Han har allerede beklaget og sagt at den skyldes «en skrivefeil». Men det er ikke nok for demonstrantene. De krever at han går av og settes i fengsel, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Store styrker mot demonstrantene

I går ble 8000 politimenn satt inn mot de rundt 2000 demonstrantene utenfor Islamabad. De tok i bruk gummikuler, tåregass og batonger. Men det stoppet ikke demonstrantene, som satte fyr på minst en fengselsbuss og tre motorsykler som tilhørte politiet.

Pakistansk opprørspoliti triller sine utbrente mopeder etter sammenstøt med demonstrantene. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Også i storbyene Karachi, Lahore og Peshawar var det sammenstøt mellom politi og demonstranter i går.

Demonstrasjonene fortsetter i dag, og regjeringen har bedt Forsvaret rykke ut med støtte til politiet. Så langt skal det ikke ha skjedd.

Vil innføre Sharia over hele landet

– Målet er å gjøre Pakistan til en islamsk stat, styrt av Sharialoven, står det på hjemmesiden til Tehreek-e-Labaik.

Pakistans lovverk bygger på arven fra kolonitiden, da territoriet var en del det britisk India. Under president Zia ul-Haq ble elementer fra islamsk lov innarbeidet, men sharia har aldri utgjort fundamentet i landet juridiske system.

Kjemper mot «blasfemi»

Tehreek-e-Labaik ble stiftet 1. august 2015. Bakgrunnen var en historie som handler om religion og ytringsfrihet i Pakistan.

Mumtaz Qadri oppfattes som en martyr blant islamister i Pakistan. Her er han fotografert like etter at han ble arrestert for drapet på Salman Taseer, 2. januar 2011. Foto: Irfan Ali / Ap

I 2011 ble den liberale guvernøren i Punjab-provinsen, Salman Taseer, skutt av sin livvakt, Mumtaz Qadri. Taseer hadde forsvart en kristen kvinne som ble dømt til døden for blasfemi etter å ha delt en skål med vann med andre landarbeidere. De muslimske kvinnene hun jobbet sammen med hevdet hun forurenset vannet ved å drikke av samme skål.

Qadri hevdet at det var hans religiøse plikt å drepe Taseer, ettersom han forsvarte en blasfemidømt. Tusener gikk ut i gatene og protesterte da Qadri ble henrettet for drapet. Den kristne kvinnen sitter fortsatt i fengsel, der hun venter på at Høyesterett skal avgjøre om dødsdommen skal fullbyrdes.

Sørgende følger bilen med kista til Mumtaz Qadri etter at han ble henrettet for drapet på guvernøren i Punjab. Foto: FAISAL MAHMOOD / Reuters

Krise og køer

Flere regjeringer har ønsket å endre Pakistans blasfemilov, som altså åpner for dødsstraff for dem som blir dømt for selv små forseelser.

Men ingen har til nå våget å gjennomføre liberaliseringen. Islamistene er for sterke, og Pakistan har en demokratisk styreform hvor politikere må gjenvelges.

Neste år er det valg.

Demonstranter i Lahore møttes i morgentimene i dag for å uttrykke sin støtte til aksjonistene i hovedstaden. Foto: K.M. Chaudary / AP

Imens må hundretusenvis av trafikanter belage seg på lange køer fordi partiet som ble stiftet i kjølvannet drapet på guvernøren fortsetter å kjempe for å kaste folk de betrakter som blasfemister i fengsel.

Denne gangen handler det altså om Pakistans justisminister.