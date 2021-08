Pakistan: Åtteåring risikerer dødsstraff for blasfemi

Den unge hinduistiske gutten skal angivelig ha urinert på et teppe i en islamsk madrasa i Bhong, øst i Pakistan den 4. august, skriver The Guardian.

En madrasa er en islamsk religiøs skole.

Gutten ble varetektsfengslet og er den yngste som noensinne har blitt siktet for blasfemi i landet.

Blasfemi kan gi dødsstraff i Pakistan, men ingen har blitt henrettet for forbrytelsen siden 1986, ifølge avisen.

Hinduer brenner et pakistansk flagg etter Blasfemisiktelsen mot en åtteåring. Foto: NARINDER NANU / AFP

Opptøyer

Flere personer som har vært mistenkt for blasfemi har blitt truet, angrepet og drept av religiøse fundamentalister.

Åtteåringens familie har gått under jorda og mange beboere i det konservative hinduistiske området Rahim Yar Khan i Punjab har flyktet fra hjemmene sine etter at muslimer angrep et hinduistisk tempel etter at den blasfemisiktede gutten ble satt fri mot kausjon forrige uke.

Militære styrker ble satt inn i området, og lørdag ble 20 personer arrestert etter tempelangrepet.

Et familiemedlem til den siktede gutten sier åtteåringen ikke er klar over hva han hadde gjort galt, og at hinduene som flyktet fra området etter tempelangrepet ikke tør returnere til området.

– Hele samfunnet er redd og frykter gjengjeldelser. Vi ser ingen forsøk eller vilje til å innføre konkrete og meningsfulle tiltak mot de skyldige eller for å ivareta minoritetene som bor her.

Pakistans statsminister Imran Khan gikk ut og fordømte tempelangrepet og sa alle ansvarlige skulle tas.

Statsministeren lovte også at regjeringen ville restaurere templet.

Pakistanske islamister under en demonstrasjon i 2019 levnet liten tvil om hva de ville gjøre med den blasfemifrikjente kvinnen Asia Bibi. Foto: Arif Ali / AFP

Mest blasfemivold

For noen år siden brøt det ut store demonstrasjoner da den dødsdømte kristne kvinnen Asia Bibi ble satt fri.

Hun ble dømt til døden av en pakistansk domstol etter en krangel med muslimske arbeidere i en landsby utenfor Lahore.

Bibi sa at Jesus hadde gjort mer for mennesker enn profeten Muhammed. De andre kvinnene mente dette var blasfemi, og rapporterte det til det lokale politiet.

Saken vakte stor oppmerksomhet internasjonalt.

I fjor la USAs statlige kommisjon for internasjonal religionsfrihet fram en rapport som viste at Pakistan hadde flest tilfeller av trusler eller bruk av vold etter anklagelser om blasfemi i verden.