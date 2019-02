Pakistan sier de har skutt ned to indiske fly

Spenningen mellom de to atommaktene er høyere enn på mange år etter at indiske kampfly tirsdag utførte et flyangrep på pakistansk side av Kashmir.

India hevder at tirsdagens flyangrep ødela en pakistansk opprørsleir og at flere hundre ble drept eller såret. Pakistan hevder på sin side at hevder bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Det indiske angrepet var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

Brannmannskaper var raskt på stedet etter flykrasjet. Øyenvitner sier politiet skjøt i lufta for å holde folk borte fra åstedet. Foto: AA/ABACA / Abaca

To fly skutt ned

Onsdag sier militærkilder i Pakistan at de har skutt ned to indiske fly som var inne i pakistansk luftrom. Ifølge Reuters skal de også ha tatt en pilot til fange.

– Ett av flyene falt inne i den pakistanske sonen i Kashmir, mens det andre i den indiskkontrollerte sonen. En indisk flyger er pågrepet av soldater på bakken, mens to er i området, skriver den pakistanske hærens talsmann Asif Ghafoor på Twitter.

Ifølge pakistanske medier er to indiske piloter døde, mens to er blitt pågrepet av pakistanske myndigheter. Ifølge Ghafoor er den ene av pilotene såret og sendt til sykehus. Den andre er tatt i varetekt.

Indiske soldater inspiserer restene av et indisk fly i Budgam, 30 kilometer fra Srinagar. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Forsker: – Ytterligere eskalering

Lars Tore Flåten fra Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier betegner nyhetene fra Kashmir som en ytterligere eskalering etter terrorangrepene i indisk Kashmir for to uker siden.

– Dette betyr en ytterligere eskalering av konflikten, og dette er noe man ikke ønsker, sier Flåten.

Han understreker at det kommer motstridende informasjon om hendelsen fra de to partene. Flåten sier indiske bakkestyrker svarte med å gå over delelinjen i Kashmir etter et terrorangrep i indisk Kashmir i 2016, og at det var trefninger mellom bakkestyrker fra Pakistan og India i området i 1999.

– Men dette er første gang siden 1971 at India har gjennomført flyangrep. Det er en radikal endring, sier Flåten.

Ordkrigen i gang

I morgentimene er ordkrigen i gang mellom landene. Indiske medier skriver at pakistanske jagerfly har vært inne i indisk luftrom, men at de ble presset tilbake av indiske fly.



De pakistanske flyene slapp bomber mens de returnerte til pakistansk luftrom, ifølge indiske myndigheter. Det er så langt ikke meldt om skader etter bombene.

– Vi ønsker ikke å trappe opp, men vi er fullstendig forberedt dersom vi tvinges inn i et slikt paradigme, sier det pakistanske utenriksdepartementets talsmann onsdag.

Samme morgen melder indiske medier at pakistanske kampfly ble avskåret etter å ha krysset delelinjen inn i indisk luftrom ved Poonch og Nowshera. Flyene skal ha sluppet bomber på vei tilbake til pakistansk område, men det er foreløpig ikke kommet meldinger om drepte eller sårede.

Stengte flyplasser

India har så langt ikke villet kommentere om to av deres fly er skutt ned, men regjeringskilder sier til Reuters at minst fire flyplasser nord i landet er stengt. Det skjer som en følge av den spente situasjonen mellom de to landene.

De største flyplassene i Pakistan er nå også stengt for både innenlands og utenlandsflyvninger.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har bedt India og Pakistan vise tilbakeholdenhet og unngå en eskalering etter tirsdagens dramatiske opptrapping. Det samme har Kina og EU.