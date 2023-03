Pågående gisselsituasjon i apotek i Karlsruhe

Tysk politi opplyser at de er tilstede ved et apotek i byen Karlsruhe der det er tatt flere gisler, melder Reuters. Politiet skriver på Twitter at gislene skal være uskadde.

Politiet ble varslet om gisselsituasjonen omtrent klokken halv fem i ettermiddag.

Ifølge avisa Stuttgarter Zeitung skal det være én gjerningsmann som har tatt to gisler. Gisseltakeren skal ha satt fram krav om løsepenger. Det skal dreie seg om et ensifret millionbeløp i euro.

Ifølge avisa skal gisseltakeren være bevæpnet. Beboere ha fortalt at de har hørt skudd. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Et stort politioppbud har omringet apoteket, og spesialstyrker er på vei. Ifølge avisas kilde er politiets forhandler i kontakt med den angivelige gisseltakeren.

Samtidig som politiet melder at ingen andre personer i fare, ber de folk holde seg unna området. De har åpnet en skole som lokale innbyggere kan oppholde seg i dersom de ikke kommer seg hjem som følge av at politiet har stengt flere gater. Alle arrangementer i den store messehallen og konserthuset i Karlsruhe er avlyst som følge av gisselsituasjonen, opplyser politiet.

Apoteket skal ligge i tilknytning til kongressenteret i byen. Karlsruhe ligger sørvest i Tyskland i delstaten Baden-Württemberg og har drøyt 300.000 innbyggere.