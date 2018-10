Påførte 100 pasienter dødelig hjertestans

Da dommeren spurte Niels Högel om han var skyldig etter tiltalen, svarte 41-åringen ja.

Likte følelsen av å gjenopplive

Mannen ble i 2015 dømt for to pasientdrap, og det var i løpet av denne rettssaken at mannen sa at han hadde sørget for hjertestans hos rundt 90 andre pasienter. Sykepleieren sier han likte den euforiske følelsen av å gjenopplive en pasient etter en hjertestans, men at han også bli lei seg når pasientene døde.

Men 100 pasienter mellom 34 og 96 år skal altså ha dødd etter å ha blitt gitt for mye medisiner. Medikamentene ble injisert, og kan forårsake hjertefeil og pustevansker. Han ønsket å framstå som en helt ved å gjenopplive pasientene etterpå. Han har også sagt at han utførte handlingene fordi han «kjedet seg».

Rettssaken, som finner sted i Oldenburg nord i Tyskland, er den største massedrapssaken i tysk historie siden andre verdenskrig.

Han er allerede dømt for to drap, i dag innrømte han 100 nye drap i retten. Foto: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP

Ett minutts stillhet

Den nå 41 år gamle mannen er allerede dømt til livstid i fengsel, og har tilbrakt nesten ti år bak murene for de to pasientdrapene han allerede er dømt for. Han ble da også dømt for to forsøk på mord.

Tyske myndigheter har etterforsket saken nøye og obdusert mange av de avdøde for å finne ut mer om hva de døde av.

Mange pårørende var til stede under rettssaken som startet i dag, og rettssaken startet med ett minutt stillhet til minne om de drepte.

– Alle slektningene fortjener at minnene om de avdøde blir hedret, uavhengig av om Högel hadde noe med drapene å gjøre eller ikke, sa en av dommerne i rettssaken.

Også sjefer kan bli dømt

Högel har i utgangspunktet mulighet for å slippe ut av fengsel etter 15 år om retten vurderer han til skikket for det. Det er ventet at rettssaken som startet i dag vil legge hindringer i veien for at det kan skje.

– Vi har kjemper i fire år for at denne rettssaken skal finne sted, og vi forventer at Högel blir dømt for ytterligere 100 drap. Målet er at Högel skal sitte i fengsel så lenge som mulig, sier Christian Marbach, som er en representant for ofrenes etterlatte.

Politiet har sagt at flere av drapene kunne vært stanset om myndighetene ikke hadde nølt med å stanse Högel tidligere. Også lokale myndigheter jobber for å stille noen av Högels tidligere sjefer for retten.