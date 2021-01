Påbyr medisinske munnbind og advarer mot tøybind

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag fulgte Østerrike etter Tyskland. I begge land er det nå påbudt med medisinsk munnbind på offentlig transport, i butikker og i sykehus. Etter at de nye mutasjonene av koronaviruset dukket opp, holder det ikke med munnbind av tekstil.

Her hjemme har vi flere ganger blitt advart om at tøybind ikke beskytter like godt. De som syr og selger tøymunnbind oppfordres til å teste dem og merke dem dersom de oppfyller kravene i en europeisk anbefaling.

Strengere krav til medisinske

– De fleste engangsmunnbind vi får kjøpt på butikken er medisinske munnbind og er godkjente. I alle fall de som selges på apoteket. Medisinske munnbind er regnet som medisinsk utstyr og skal oppfylle en rekke krav, sier overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Bjørn Iversen til NRK.

Godkjente munnbind er viktig, men avstand er enda viktigere, sier overlege Bjørn Iversen. Foto: NRK

– Men hva med de tøybindene som vi ser for eksempel ser politikerne bruker?

– Mange av dem oppfyller krav fra den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Men de har dårligere filtrering enn de medisinske. På den annen side er de ofte bedre tilpasset ansiktet slik at man får mindre sidelekkasje. Det er viktig at alle munnbind brukes riktig, svarer Iversen.

President Joe Biden og kona Jill med munnbind. Disse stoffbindene får man ikke bruke i Tyskland og Østerrike nå. Foto: Alex Wong / AFP

Han forteller at det finnes få gode undersøkelser av hvordan bruken av munnbind ute i samfunnet fungerer, og spesielt ikke mot koronaviruset. Så dette er noe er man vet altfor lite om. Men en kunnskapsoppsummering som ble gjengitt idet medisinske tidsskriftet Lancet sist sommer gir kanskje en pekepinn.

– Den beregnet en redusert risiko på 44 prosent ved bruk av munnbind i samfunnet. Ved å holde en avstand på minst én meter reduserte man risikoen med over 80 prosent. Så avstand er det viktigste, sier Iversen.

På et kjøpesenter i Wien fikk kundene gratis munnbind denne første dagen med påbud. Foto: AP

Tøybind bedre enn ingen bind

I Norge er det ikke besluttet å fraråde eller forby bruk av tøymunnbind i situasjoner der man skal bruke munnbind slik Tyskland og Østerrike nå gjør. Iversen sier at hvis man ikke har de medisinske er det bedre å bruke tøybind enn å droppe munnbind.

– Det er bedre enn skjerf eller bøff. Og man må ikke bruke fleece. Undersøkelser har vist at de faktisk øker spredningen av partikler som kommer fra munnen, sier overlegen.

Les anbefalingene fra FHI her.

Slik bruker du munnbind riktig Du trenger javascript for å se video.

Ber folk på reise ikke snakke i telefon

I Frankrike har helseminister Olivier Véran bedt folk om å slutte å bruke tøybindene, både de som er hjemmesydd og de man får kjøpt.

Det franske helseakademiet, som gir råd til landets myndigheter, har til og med anbefalt at passasjerer holder munn når de reiser med offentlig transport. Ikke snakk i telefonen, heter det i anbefalingen, skriver avisen Le Figaro.

Munnbind har lenge vært påbudt på offentlig transport i Frankrike, men folk løsner ofte på dem eller tar dem av for å snakke på mobilen.