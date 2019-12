For et halvt år siden anmeldte kvinnen, som da var 19 år gammel, 12 israelske tenåringer og menn for en gruppevoldtekt. Det skal ha skjedd i et hotell på feriestedet Ayia Napa på Kypros. Israelerne som ble anklaget for voldtektene var mellom 15 og 22 år gamle.

Israelerne ble arrestert og satt i varetektsfengsel. Men etter en knapp måned ble de løslatt og sendt hjem til Israel.

Den britiske kvinnen dekket ansiktet da hun møtte aktivister og andre støttespillere utenfor rettssalen mandag. Foto: Philippos Christou / AP

Ble presset, sier advokater

Det skjedde etter at den britiske tenåringen hadde trukket tilbake sine anklager mot dem.

Den britiske kvinnens advokater sier at hun ble presset av kypriotisk politi til å trekke anklagene.

Andreas Pittadjis er en av den britiske kvinnens advokater Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP

Kvinnen er siden blitt holdt i varetekt på Kypros. Først var hun fengslet, senere er hun blitt holdt i husarrest. Hun måtte levere fra seg passet sitt.

Britiske grupper som kjemper for kvinners rettigheter sier ifølge The Guardian at kvinnen ikke fikk god nok juridisk støtte da hun trakk sine anklager.

Da saken ble anmeldt kom hun med detaljerte opplysninger om det hun mente var en gruppevoldtekt. Den britiske kvinnen sa at hun hadde gitt sitt samtykke til å ha sex med én av de 12 israelerne.

Deretter sier hun at det utviklet seg til en gruppevoldtekt der også de andre deltok, uten hennes samtykke.

Aktivister protesterer mot dommen utenfor rettslokalet i byen Paralimni på Kypros Foto: YIANNIS KOURTOGLOU

Innsamlingsaksjon

Kvinnens familie i Storbritannia har satt i gang en innsamlingsaksjon for å få dekket hennes utgifter til advokathjelp. Den har nå nådd 52.000 pund, som tilsvarer drøyt 600.000 kroner.

– Vi håper at hun kan få lov til å reise hjem og at rettferdigheten vil seire til slutt, skriver familien i en uttalelse publisert på nettet.

Straff er ikke utmålt i saken ennå. Kvinnen risikerer ett års fengsel for å ha kommet med falske anklager, eller bøter på minimum 1000 pund, om lag 12000 norske kroner.