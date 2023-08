På dette Syden-stedet er bikini forbudt

En gutt hopper fra bassengkanten så vannet spruter. Ved første øyekast ligner det et vanlig Syden-anlegg ved den tyrkiske middelhalvskysten.

Hvite solsenger står tett i tett, barn fryder seg i vannsklier og lettkledde menn sitter ved utebaren og prater.

Men de har ikke øl i glassene, de drikker te.

For disse turistene er på halal-ferie

ANDRE KRAV: Flere europeiske muslimer vil ha ferie tilpasset deres livsstil. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Føler meg fri

Her ser du verken kvinner i bikini eller tenåringer i korte skjørt. Derimot har kvinnene på seg en heldekkende badedrakt med lange armer, ben og hette.

En av dem er svenske Rana El-Hajj Moussa.

– Jeg vil som alle andre ha det gøy, bade og være ved stranden. Hjemme i Sverige svømmer jeg aldri fordi jeg er den eneste som bruker burkini, sier 41-åringen.

HALAL-TURIST: Rana El-Hajj Moussa (41) er på halal-hotell med familien for sjette gang. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Etter at hun og familien med palestinsk bakgrunn oppdaget halal-hotellet i Antalya, har de kommet tilbake hvert år.

– Første gang var det som å komme til himmelen. Jeg tenkte bare «wow». Her kan jeg slappe av. Jeg føler meg fri, sier Moussa.

GLIR INN: Rana El-Hajj Moussa er bosatt i Sverige, men føler ubehag når hun er den eneste med burkini på stranden der. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Størst på halal-badeferie

Den tradisjonelle Syden-ferien, som hver år lokker til seg tusenvis av nordmenn, har fått konkurranse.

På halal-hotell serveres det kun mat som er tilberedt på korrekt muslimsk vis. Det er alkoholforbud, bønnerom og kjønnsdelte områder.

BØNNETID: Halal-hotellene har egne bønnerom. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Dette er mennenes bassengområde, hvor kvinner ikke får lov til å være, sier Ufuk Secgin.

Han er markedssjef i Halalbooking og viser NRK rundt på et av mange halal-hoteller i Antalya-provinsen.

Tyrkia er det eneste landet som tilbyr denne type strandferie, selv om Malaysia og Indonesia er store innenfor halal-turisme, forteller han.

MENNENES BRYGGE: Bare menn kan sole seg på denne brygga, som også har et bønnerom. Foto: Åse Marit Befring

Secgin sier de hadde 1300 turister fra Norge i fjor, og han tror de får dobbelt så mange i år.

– Norge er ikke vårt største marked, men vi ser en økende interesse blant den muslimske befolkningen der, sier han.

Faiza Khan foreleser ved University College Birmingham og har forsket på halal-turisme. Hun forteller at europeiske og amerikanske muslimer endret reisevaner etter 2001.

– Muslimske turister følte seg ikke så velkomne i flere vestlige land etter terroren i New York. Derfor begynte mange å se til andre land som Malaysia og Indonesia, sier Khan.

BADER: Flere kvinner NRK snakker med sier at de aldri bader der de bor. Foto: Åse Marit Befring

Muslimske europeere

Ifølge Global Muslim Travel Index 2023 er det også en annen forklaring på hvorfor halal-turisme øker.

Muslimer utgjør rundt en firedel av verdensbefolkningen. Det er en relativit ung befolkning med en voksende middelklasse.

Ufuk Secgin tror nye generasjoner europeiske muslimer har høyere krav til ferie enn å reise til landet hvor de har sine røtter.

SOLING: Små barn nyter ferien i den varme sola. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– De nye generasjoner muslimer er født i Europa og har samme behov som andre, sier han.

– De arbeider hardt og ønsker en god ferie hvor de kan slappe av med sin familie, uten å gå på kompromiss med sine prinsipper.

MOTE: På hotellet Wome Deluxe selger butikkene siste nytt i heldekkende strandklær. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Letter på sløret i eget område

Også kvinnene har et eget område på halal-hotellene NRK besøker.

Høye murer og seil hindrer innsyn fra alle kanter, og når vi går inn blir alle kontrollert for kamera og mobiltelefoner. Her inne skal alle være trygge på at det ikke blir tatt bilder.

Kvinnene her ligger i bare bikinien og med utslått hår. Gutter opp til sju år får også være her.

På den offentlige stranden er det imidlertid åpent for alle, også vanlige Syden-turister ikledd bikini og kort badebukse.

BIKINI: På den offentlige stranden møtes halal-turister og turister i bikini. Foto: Åse Marit Befring

Bare én ulempe

– Frihet er ikke bare bikini og det å være toppløs, mener Wael Almas (54), selv om det er en viktig grunn til at familien ferierer nettopp her.

Han kommer fra København, men bor med sin svenske kone og døtrene på 18 og 15 år utenfor Malmö i Sverige. Nå er de her for tredje gang.

– Det har kun vært en positiv opplevelse. Især fordi det er delte områder slik at kona mi også kan få sin frihet og ligge i bikini, sier han.

Døtrene dekker ikke til håret, men har blitt med moren inn på det avskjermede området på hotellet, forteller han.

ALENE: Wael Almas (54) fra København er alene hele dagen, mens kona og døtrene soler seg og bader i det adskilte kvinneområdet. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Det er kun én ulempe. Almas treffer dem først til middag på kvelden, og han kan heller ikke ringe dem. For i kvinneområdet er det forbudt med mobiltelefoner.

Så nå bruker han dagene alene, går langs stranden eller hviler på en solstol ved svømmebassenget.

SANDSLOTT: En mor bygger sandslott med jentene sine. Foto: Åse Marit Befring / NRK

I grunnen er det lite han savner med den vanlige Syden-turen.

– Her slipper vi fulle briter, nederlendere og dansker som oppfører seg som gale, humrer han.