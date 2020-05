På det verste døde det ett menneske her hvert halvannet minutt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En stor brun port åpner seg og en mann med munnbind kommer til syne. Så kjører en sort likbil inn porten. Bakdøren åpnes og folk i fullt smittevernsutstyr bærer en likpose inn i en kjølecontainer som i all hast er satt opp under et telt på gårdsplassen til likhuset i

Likhuset i Westminster har måttet utvide plassen med et telt på parkeringsplassen for å ta av seg alle de døde kroppene. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Westminster.

Det dør fortsatt så mange her at likhuset må bruke telt.

Jeg er her for å forsøke å beskrive omfanget av pandemien i Storbritannia. På det verste døde det ett menneske hvert halvannet minutt. Rundt 38.000 mennesker har mistet livet til dødsviruset så langt. Det er flere enn i Italia, og dobbelt så mange som i USA per 100.000 innbygger.

Ikke lov å sitte ned på en benk

Samfunnet er lukket ned med britisk nidkjærhet. Kun matbutikker og apotek får holde åpent. Benker i parkene er fysisk sperret av slik at ingen skulle sette seg ned. Lekeplassene for barna stengt. Beskjeden er å holde seg hjemme.

Dert var inntil i forrige uke ikke lov til å sette seg ned på en benk ute. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Mine to tenåringsgutter har ikke noen skole å gå til, eller mulighet til et sosialt liv eller trening. Uten noen utsikter til snarlig bedring slik som i resten av Europa, reiste de for noen uker siden hjem til Oslo sammen med min kone.

Portforbudet tar på, og jeg blir sliten av å hele tiden være på vakt overfor den usynlige virusfienden. Men jeg er heldig som kan gå ut for å rapportere om krisen som har rammet så hardt.

Slik er koronasituasjonen i Storbritannia nå Du trenger javascript for å se video.

Anklaget for å gå i søvne inn i krisen

Skru tiden litt tilbake. Britene prøvde seg først på en svensk løsning. Men smitten spredte seg som ild i tørt gress, særlig her i London. Dødstallene eksploderte, og myndighetene mistet raskt kontrollen.

Mye gikk galt for britene og nasjonen fikk tidlig en trøkk i trynet. Igjen gikk det nemlig troll i den gamle fotballstjernen Gary Linekers ord om at Tyskland alltid vinner til slutt. For mens britene klarte å teste 2000 mennesker om dagen, klarte Tyskland å teste 70.000.

Boris Johnson fikk konstantert at han hadde covid-19 27. mars. Foto: - / AFP

Britene hadde ikke lab-kapasitet. Sykehus gikk tomme for smittevernutstyr og måtte bruke drakter om igjen og rasjonere. Gamlehjem manglet munnbind. Over 100 leger og sykepleiere er døde. Downing Street rodde så godt de kunne på sine daglige pressekonferanser.

De lovet leveranser av smitteutstyr som aldri kom og kjøpte masker av en nyetablert T-skjorte-fabrikk i Istanbul. Når forsendelsen endelig kom, holdt den ikke mål og måtte kastes.

Boris Johnson ble dødssyk og lagt inn på intensivavdelingen, men kritikken stilnet ikke i sympati med landets politiske leder. Kritikerne hevdet myndightene hadde gått i søvne inn i den varslede krisen.

Mye angst og panikk

Koronakrisen avdekker også andre trekk ved det britiske samfunnet som den store forskjellen på rik og fattig. Det er dobbelt så stor sjans for å dø av korona på Londons østkant som på vestkanten og folk med afrikansk-karibisk bakgrunn har det gått ekstra hardt utover.

Denne drosjesjåføren tar ingen sjanser og har hengt opp et plastforheng mellom seg selv og passasjerene i baksetet. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Forestillingen om nasjonen er blant annet båret av ideen om en keep calm and carry on-tilnærming til kriser, en ide som dukket opp i kjølvannet av andre verdenskrig. Men det tok bare litt tid før den slo inn denne gangen. Med angst i blikket sloss folk om doruller på butikken og panikkhandlingen førte til tomme butikkhyller i flere uker.

En kveld kjøpte jeg ti 4-packs med doruller til 350 norske kroner av en lokal hjørnesjappe som krisen gjorde til en av nabolagets koronaprofitører.

Det var da jeg måtte klype meg i armen og innse at jeg synes det var stressende og angstfylt å ikke lenger kunne få tak i mat. Tre uker tok det før butikkhyllene var fylt opp igjen, men det måtte streng rasjonering til.

Forøvrig var det ikke krigsgenerasjonen som stod for hamstringen. Jeg møtte 85 år gamle Joy Mortlock som med livet som innsats var på butikken for å handle. Hun fnøs av folks dorullpanikk.

– Vi pleide bruke avispapir, sa hun.

Joy Mortlock (85) er på grunn av sin høye alder i risikogruppen for koronaviruset, men drister seg ut for å handle mat. – Jeg overlevde tyskernes bombing av østkanten, så jeg skal nok overleve dette og, sier hun til NRK. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

220 døde hver døgn bare i London

Her i byen jeg bor døde det over 220 mennesker hvert døgn på det verste. Særlig på T-banen der vi hver dag sto som sild i tønne ble vi utsatt for stor smittefare. Det fordret flere tiltak.

NRKs mikrofonen må pakkes inn i plast før den festes på en lang stang for å holde

Pandy Springs (t.v.) har isolert seg i huset sitt siden viruset først kom til Storbritannia. Hun sier hun ikke vil få fred før en vaksine blir tilgjengelig. Foto: Johan E. Bull / NRK

avstand til intervjuobjektene. Kamera og utstyr må ha flere omganger med sprit-servietter. Hendene mine ser gråhvite og skrukkete ut av all vaskingen.

Uvant er det og å skulle holde avstand til sin egen fotografkollega Johan E. Bull. Vanligvis sitter vi jo tett sammen og redigerer TV-sakene våre, men nå har vi ikke lov til å være sammen innendørs. Det har vi løst ved at jeg har spilt inn mine kommentarer fra mitt hjemmekontor, og sendt det til ham som har redigert sammen TV-sakene hos seg.

Riddere og hverdagshelter

Krigsveteran Tom Moore har blitt det fremste nasjonale symbolet på britenes kamp mot koronaviruset. Krokbøyd over rullatoren sin har 100-åringen gått runder i hagen sin og på den måten samlet inn svimlende tilsvarene over 300 millioner norske kroner. Kaptein Tom har rørt en hel verden. Nylig ble han slått til ridder for sin fantastiske innsats.

Krigsveteran Tom Moore fikk oppleve at både spitfire- og hurricanefly fløy over huset hans som del av feiringen av hans 100 årsdag, og som en takk for innsatsen hans for NHS. Foto: Emma Sohl / Reuters

Fascinerende er det også å oppleve den omfattende merkevarebyggingen av NHS, altså det nasjonale helsevesenet. Reklameplassene rundt omkring er fulle av slagord om det fremragende britiske helsevesenet.

Den konservative regjeringen som av mange er blitt kritisert for ikke å bruke nok penger på helsevesenet det siste tiåret, står nå i fremste rekke i denne hyllesten, selvom mye har gått galt i taklingen av krona-krisen.

En viss ironi er det i at mange av «de nye heltene» i helsesektoren er fra østeuropeiske EU-land. Under de nye innvandringsreglene etter brexit vil flere av disse helsearbeiderne ikke ha sjans til å komme inn i landet. Flere av helsearbeiderne som reddet Boris Johnsons liv på sykehus er utlendinger som helsevesenet trenger.

Hver torsdag klokken 20 går britene ut i gaten og klapper for sine helsearbeidere. Helsevesenet har vært gjenstand for en massiv merkevarebygging under koronakrisen. Foto: Niklas Halle'n / AFP

Et glimt av håp

Som norsk her er det rørende å se all frivilligheten i det britiske samfunnet slå inn i en krise som dette. I stor skala samler lokale lag og foreninger inn mat og deler ut til de som må isolere seg hjemme eller har blitt arbeidsledige og sliter med å få endene til å møtes.

Puber og take-away restauranter tilbyr gratis mat til folk i helsesektoren som en del av de frivilliges innsats for å bekjempe pandemien. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Heldigvis går dødstallene og antall sykehusinnleggelser nå nedover. Sakte, men sikkert skal samfunnet åpnes igjen også her. Nå kan vi være ute så mye vi vil, bare vi bruker munnbind på T-banen.

Fortsatt er alt stengt, men på noen kaffebarer kan du kjøpe en kopp kaffe gjennom en sprekk i døra. Det gir et lite glimt av håp om at butikker, frisører, puber og treningssenter kan åpne igjen i juli.