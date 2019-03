Øyenvitne: Så kvinne på bakken og hørte «pang, pang, pang»

Minst tre personer er drept, og minst ni er skadd, opplyser borgermesteren etter at en eller flere gjerningspersoner begynte å skyte på en trikk i den nederlandske byen Utrecht.

Klokken har klokken 14.15 lagt ut navn og bilde av en mann de etterlyser.

De skriver at personen er 37 år og født i Tyrkia. De ber folk om ikke å ta kontakt med mannen, men melde fra til politiet.

Politiet har omtalt det som et mulig terrormotiv.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Et vitne forteller til avisen De Telegraaf at han så en kvinne ligger på bakken og rope at hun ikke hadde gjort noe.

– Jeg kom fra jobb da det skjedde. Jeg sto ved lyskrysset ved 24. oktober-plassen og så en kvinne liggende på bakken. Jeg tror hun var mellom 20 og 35 år gammel. Så hørte jeg «pang, pang, pang». Fire menn gikk bort i retning av kvinnen og dro henne bort. Da hørte jeg nye skudd, og mennene måtte la kvinnen ligge, forteller vitnet Jimmy de Koster.

Også andre vitner forteller om den samme hendelsen.

– Måtte knuse vindu

Vitner har fortalt at en person, uten noe forvarsel, trakk opp et skytevåpen og begynte å skyte mot flere personer. Det er uklart om det er snakk om et målrettet attentat, eller om ofrene var tilfeldige.

Et vitne forteller til NRC at en mann reiste seg og begynte og skyte med en stor pistol.

– Jeg satt bak i trikken. Han skjøt rundt seg, og det så ut til at han siktet mot folk som satt på benkene, sier kvinnen som ønsker å være anonym.

– Dørene ble ikke åpnet med en gang, så to gutter ved siden av meg sparket ut et vindu, så jeg fikk kommet meg ut, sier hun.

Ingen er pågrepet ennå.

AFP siterte først antiterrorsjefen på at det hadde vært skyting på flere steder, men dette er senere avkreftet av politiet.

Norsk student: Ekkelt

STUDERER I UTRECHT: Frida Skancke bor i Brigittenstraat, rundt 4 kilometer fra der skytingen skjedde. Foto: Privat

Frida Skancke (21) fra Oslo er på utveksling i Utrecht gjennom Universitetet i Oslo.

– Jeg gjorde meg klar for å dra på skolen, da jeg fikk melding fra en nederlandsk jente jeg studerer sammen med som ba meg bli hjemme. Hun skrev også at jeg ikke måtte gå ut fordi det hadde vært en skyting, forteller Skancke.

Hun leste da om skytingen på internett, og fant ut at det skjedde omtrent 4 kilometer fra der hun bor.

Senere har det kommet meldinger fra universitetet om at undervisningen i dag er avlyst og at alle bygninger er stengt.

Skancke, som har bodd i Utrecht siden februar, sier det er mye usikkerhet rundt i byen.

Trusselnivået er hevet til høyeste nivå i byen fram til klokken 18.00. Trusselnivået i resten av Nederland er på nest høyeste nivå.

– Det er ekkelt at det ikke er gjort noen pågripelser og usikkerheten rundt en eller flere gjerningspersoner. Man blir litt redd når det er så mange ulike beskjeder, sier hun.

Kan ha rømt i bil

EN PERSON DREPT: Et bilde som er lagt ut på Twitter viser det som kan se ut som en person under et hvitt laken. Foto: AP

Den nederlandske allmennkringkasteren melder litt før klokken 14 at det fortsatt er mange antiterror-politifolk ved boligen i Trumanlaan i nærheten av der skytingen skjedde. Aksjonen har pågått i en time, men de vet lite om hva som skjer.

Politiet leter etter sjåføren til en rød Renault Clio. Den er parkert på Tichelaarslaan i Utrecht. Det er en anti-terror-enhet til stede og gaten er stengt. Kjøretøyet kan ha blitt brukt som fluktbil, melder ad.nl.

Arjen Klaverstijn filmet politiaksjon mot kjøpesenter i nærheten hvor skytingen skjedde. Du trenger javascript for å se video. Arjen Klaverstijn filmet politiaksjon mot kjøpesenter i nærheten hvor skytingen skjedde.

Filmet politiaksjon

Arjen Klaverstijn filmet da politiet aksjonerte mot kjøpesenteret Nova, i nærheten av hvor skytingen skjedde. Han anslår at det var rundt 20 politifolk på stedet, kanskje mer.

– De ryddet hele torget foran huset vårt. De var ganske høye på adrenalin. Det var en nødssituasjon. Men plutselig forlot de stedet igjen. Jeg tror det var falsk alarm. Men det viser hvor spent situasjonen er, sier Klaverstijn til NRK.

Han sier det er rolig igjen, og at han tror innsatsen nå er fokusert på en bolig i Trumanlaan.



– Vi er rystet. Det føles som om vi var midt i en krigssone, sier Klaverstijn.