Øyeblikkene som kan felle Biden

Joe Biden (81) var lenge den selvskrevne kandidaten for Demokratene. Som sittende president har du en fordel.

Så sa han ja til en debatt mot Donald Trump, sviktet på direktesendt TV og korthuset begynte å rase.

Men faresignalene om den aldrende presidenten hadde kommet tidligere.

«Sleepy Joe»

Trump-leiren omtalte ham som «Sleepy Joe» også før valgkampen i 2020.

Foto: Skjermdump twitter

Men Donald Trump er bare fire år yngre, og argumentet om en aldrende Biden var ikke nok til å hindre seier for Demokratene i 2020.

Flere fall

Biden ble tatt i ed som USAs 46. president 20. januar 2021. Han var da 78 år gammel.

Hans skrantende fysikk kom raskt til syne.

Som da han snublet i flytrappa allerede i mars samme år.

Siden har fallene blitt flere.

Han falt av sykkelen etter en morgentur med kona Jill sommeren 2022, og han snublet under en avgangsseremoni ved USAs største krigsskole for flyvåpenet.

FALL: USAs president Joe Biden gikk i bakken etter en avslutningsseremoni for kadetter i det amerikanske luftforsvaret. Du trenger javascript for å se video. FALL: USAs president Joe Biden gikk i bakken etter en avslutningsseremoni for kadetter i det amerikanske luftforsvaret.

Trump har vært ivrig med å dele disse videoene, gjerne med noen spydige kommentarer.

Men politisk har presidenten blitt stående.

Det skulle imidlertid komme andre opplysninger som rammer hardere.

Bidens hukommelse omtalt i rapport

I starten av 2023 ble det funnet flere hemmelige dokumenter i Bidens hjem. Det ble satt gang en gransking. I februar i år kom konklusjonen om dokumentene som stammet fra Bidens tid som visepresident.

Joe Biden hadde beholdt og «med overlegg» delt fortrolig informasjon da han var privatperson, men det var ikke grunnlag for å reise straffesak.

Men den gode nyheten for Biden kom med en bismak.

Spesialetterforsker Robert Hur omtalte nemlig Biden som «en sympatisk, velmenende eldre herre med dårlig hukommelse».

RAMMET BIDEN: Spesialetterforsker Robert Hur sa det ikke var grunnlag for straffesak mot Biden, men han kom samtidig med en beskrivelse av presidentens dårlige hukommelse. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Rapporten viste til flere tilfeller.

Blant annet skal Biden ha glemt når hans egen sønn døde av hjernesvulst.

– Han husket ikke, selv ikke i nærheten, av når sønnen Beau døde, skrev Hur i rapporten.

Dette fikk Biden til å hasteinnkalle til pressemøte.

– Hvordan i helvete våger han å ta opp dette, tordnet han på pressemøtet.

– Jeg er den best kvalifiserte i landet til å være president, slo han fast.

Sa han hadde snakket med Kohl

I februar rotet Biden også flere ganger med navn.

På et valgmøte i New York fortalte han om en samtale han hadde hatt med «Tysklands Helmut Kohl» på G7-møtet i 2021. Problemet var bare at Kohl i 2021 allerede hadde vært død i fire år.

Kohl var Tysklands statsminister fra 1982 til 1998 og gikk bort i 2017, 87 år gammel.

Møtet Biden refererte til, var G7-møtet i Cornwall i 2021, og personen han egentlig siktet til, var daværende leder av Tyskland, Angela Merkel.

ROTET MED NAVN: Biden sa han hadde møtt Helmut Kohl, men skulle sagt Angela Merkel. På tidspunktet for møtet Biden refererte til hadde nemlig Kohl vært død i fire år. Bildet med Kohl og Merkel er fra 2010. Foto: Michael Sohn / AP

Noen dager i forveien deltok Biden på et valgmøte i Las Vegas. Han skulle fortelle om hvordan Frankrikes president Emmanuel Macron reagerte da han vant over Donald Trump i valget i 2020.

Isteden nevnte han François Mitterrand, som var Frankrikes president fra 1981 til 1995. Mitterrand døde allerede i 1996, 79 år gammel.

Debatten mot Trump

Tross navnerot og ustødig gange, var Biden i en tilsynelatende trygg posisjon som Demokratenes kandidat ved inngangen til sommeren.

Så sa han ja til å møte Trump til debatt.

Den direktesendte TV-debatten ble en katastrofe for Biden.

Han virket sliten, mistet tråden i resonnementer og mimikken virket stiv.

– Det så nærmest ut som om han hadde én fot i graven. Jeg tror dette sjokkerte mange velgere som ikke følger så veldig nøye med. Så dette var en dårlig natt for Biden, sa USA-ekspert Eirik Løkke til NRK.

FATALT: Debatt mellom Donald Trump og Joe Biden i Atlanta. Foto: Brian Snyder / Reuters

Biden forklarte senere at han hadde vært sliten, men at han skulle reise seg og slå tilbake.

Men i stedet har problemene tårnet seg opp for Biden.

Blandet navn på Nato-toppmøte

Nato-toppmøtet i New York var en anledning der Biden kunne skinne som verdens viktigste leder.

I stedet er det to uheldige tabber som blir husket.

Da han skulle introdusere Ukrainas president Zelenskyj, klarte han å si Putin i stedet.

Dette rettet han raskt opp, men glippen var skadelig for en hardt presset president.

På en pressekonferanse en time senere, skjedde det igjen.

Da ble visepresident Harris kalt Trump.

Feilen gikk ikke upåaktet hen på Trumps egen sosiale medieplattform, Truth Social:

– Kjeltringen Joe begynner «Big Boy»-pressekonferansen sin med å si: «Jeg ville ikke ha valgt visepresident Trump som visepresident». Bra jobbet, Joe!, skrev Trump.

NAVNEBYTTE: To ganger på kort tid gikk det galt for Biden i forbindelse med Nato-toppmøtet. Du trenger javascript for å se video. NAVNEBYTTE: To ganger på kort tid gikk det galt for Biden i forbindelse med Nato-toppmøtet.

Urovekkende beskrivelser

Uroen hos Demokratene vokser. Det kommer stadig lekkasjer som handler om Bidens helse. Den innerste kretsen rundt Biden beskyldes for å holde ting skjult.

I nylige videomøter har Biden også sett ut til å være avhengig av notater, ifølge Wall Street Journal. Under en tale i Las Vegas tirsdag slet han også med å lese fra en telepromter, skriver avisen.

Det er valg i USA 5. november, og 19. august skal Demokratene formelt utpeke sin presidentkandidat.

Topper i partiet som Nancy Pelosi og Barack Obama mener ifølge Washington Post at Bidens sjanser til å vinne er i ferd med å forsvinne.

Han skulle nå vært ute blant folk for å samle velgere. I stedet er Biden hjemme med covid.