Øya forsvinner - kan «Green New Deal» redde den?

Det blåser lett, sjøsprøyten står, men det er ingenting sammenlignet med hva øyfolket på Tangier har møtt på av naturkrefter. 2/3 av øya har forsvunnet siden midten av 1800-tallet.

– Jeg er veldig bekymret for at øya forsvinner på grunn av erosjon, sier James Eskridge som giftet seg med barndomskjæresten og har bodd på øya hele sitt liv. Han har sett andre samfunn bli slukt. Hus har blitt flyttet fra en øy til en annen. Det går så altfor fort.

James «Ooker» Eskridge er først og fremst krabbefisker. Så ordfører på øya. Foto: Lars Os / NRK

– Klimaet endrer seg definitivt, hver dag, men jeg tror ikke det er menneskeskapt. Jeg tror det er naturlige sykluser som går opp og ned, sier «Ooker» som han kalles.

Forskere derimot mener at øysamfunnet vil forsvinne i løpet av 50 år, eller tidligere på grunn av erosjon og økende havnivå som følge av menneskeskapte klimaendringer.

Støtter Trump

Vinden har tatt tak i flaggene utenfor huset til «Ooker». Det israelske, amerikanske og Trump - flagget delvis vaier eller er tvinnet rundt flaggstangen som er plassert utenfor hjemmet hans, ved siden av krabbeteinene han selv har laget. Øya har knapt biler eller mobildekning.

«Ooker» utenfor huset sitt der han har heist tre flaggg til støtte for dem har han troen på. Foto: Lars Os / NRK

Folk flest beveger seg til fots, med sykkel eller golfbil. De er stolte av sine røtter og ønsker å bringe tradisjonene fra deres forfedre videre til sine barn. Men de er fortvila. De opplever at kvotene for fiskerettigheter blir færre og dyrere.

De under 500 fastboende er svært konservative. 9 av 10 her stemte på Donald Trump under presidentvalget. Og de vil gjøre det igjen.

– For oss gjør han bare «commonsense»- ting. Han vil kutte skatt og gi folk jobb og kutte og redusere reguleringer, forklarer han. Nå håper de presidenten vil hjelpe øysamfunnet.

2/3 av øya Tangier i Chesapeake Bay har forsvunnet siden midten av 1800-tallet. Foto: Lasrs Os / NRK

Selv føler «Ooker» seg heldig som fikk muligheten til å diskutere problemene med Donald Trump. Etter at CNN var på besøk og laget en reportasje om den lille øya i som er i ferd med å forsvinne, ringte nemlig den amerikanske presidenten. Han lovet at øya kommer til å være der i mange år fremover.

– Det var helt utrolig. Trolig høydepunktet i min karriere, sier «Ooker» som fortsatt smiler når han tenker på det. Telefonsamtalen gjorde han til en aldri så liten verdensstjerne en stund.

– «Green New Deal» vil stoppe klimakrisen

Et helt annet sted. Ikke mange timene unna. I Washington D.C mener en gjeng unge aktivister at de har funnet løsningen på klimautfordringene. Sunrise movement har løftet klimaplanen «Green New Deal» opp på agendaen i amerikansk politikk. Klimaplanen som blant annet har som mål å få amerikansk økonomi vekk fra fossilt brennstoff og over til fornybare energikilder. Det har skapt voldsom debatt i USA.

Foto: Lars Os / NRK

– «Green New Deal» tilbyr oss en visjon for en 10 års økonomisk mobilisering for å stoppe klimakrisen, lage gode jobber i dette landet og få slutt på fattigdom. Og det er det handler om, sier Varshini

Lederen av Sunrise Movement, Varshini Prakash har lyktes med å sette klimaplanen på agendaen i amerikansk politikk. Foto: Lars Os / NRK

Prakash, leder for aktivistgruppen, da NRK møter henne på en markering utenfor den amerikanske Kongressen denne uken.

Sunrise movement har fått støtte fra mange demokrater, blant dem Alexandria Ocasio-Cortez og flere presidentkandidater. Denne uken stilte en av dem, senator Kirsten Gillibrand (D), opp på markeringen utenfor Kongressen. Til NRK sier hun at man trenger en like tøff løsning som det tøffe problemet de skal løse:

– Vi må lage nye reformer: infrastruktur, grønne jobber og ren luft og vann. Det er sånn vi vil komme til null karbonutslipp i de neste 10 årene. Vi må være villige til å prøve, vi trenger tøffe løsninger. Globale klimaforandringer er ekte og folk dør, sier hun.

– Hvor viktig er dette temaet for deg i din presidentkampanje?

– Det er et av de viktigste temaene som alle personer som vil lede dette landet bør snakke om, sier Kirsten Gillibrand.

Denne uken ble saken behandlet i den amerikanske Kongressen.

– De kan satse på deres sosialistiske fantasier og stemme for «Green New Deal»- resolusjonen, muligens den mest uansvarlige og dyre resolusjonen som noen gang har blitt behandlet i Senatet, sa den republikanske senatoren John Thune da. Mange er enige med han. Ingen stemte for denne gangen, men det blir neppe siste gang planen løftes frem i amerikansk politikk fremover. Temaet er brennhett. Og dypt splittende.

Kirsten Gillibrand er en av flere demokratiske presidentkandidater som sier at hun vil jobbe for en «Green New Deal». Foto: TASOS KATOPODIS / AFP

Mener en sjømur er redningen

Tilbake på Tangier tror ikke øyfolket at en «Green New Deal» vil redde dem.

– «Green New Deal», det er en vits, sier «Ooker».

De har sin egen løsning. De har fått bygget en steinmur som beskyttelse mot kreftene fra havet, men den dekker ikke hele øya. De er avhengig av mer for at samfunnet skal overleve. De trenger en mur rundt hele øya.

På østsiden av øya har de fått bygget en sjømur. Nå vil de ha en slik mur rundt hele øya for å redde den. Foto: Lars Os

– Vi trenger hjelp, sier ordføreren og forklarer at øyfolket ikke liker å be om det. De har alltid klart seg selv her ute. De spør ikke om hjelp hvis ikke de virkelig trenger det. Men det haster for øya. De har ikke mye tid igjen. Og de innser at mye kan gå tapt bare ved neste storm eller neste flom.

Forskerne mener øyfolket kan komme til å bli blant de første klimaflyktningene på det kontinentale USA.

– Erosjonsproblemet er for stort. Vi kan ikke håndtere det på egen hånd, forklarer han og håper at Trump vil hjelpe dem. Kanskje til og med avlegge øya et lite besøk. De hadde en fin prat han og «Ooker».

Usikker på framtida

Øyfolket på Tangier vet så altfor godt at havet både tar og gir. Men enkelte ting er «Ooker» ikke villig til å gi seg på. Han vet det ikke høres bra ut, det han nå sier:

– Jeg vil heller se hele øya forsvinne, enn å støtte en presidentkandidat som åpner for abort, sier han. Så sterk er troen. Så dypt sitter hans overbevisning.

Også blant øyas unge generasjon setter de sin lit til at Trump er mannen som vil redde dem: Cameron Evans er en ung hobbyfotograf som forsøker å dokumentere historien. Før den forsvinner. Bare i løpet av hans to tiår har han sett samfunn forsvinne.

Cameron Evans er student og hobbyfotograf. Han drømmer om å en gang leve av hobbyen på øya. Om den fortsatt er der i framtida. Foto: Lars Os / NRK

– Det er frustrerende. De fleste trenger ikke å tenke på om grunnen deres er her i framtida, sier han som kan se for seg å selv stifte en familie her en dag.

Hobbyfotografen representerer øyas framtid og han åpner også for å støtte en «Green New Deal», dersom det kan hjelpe dem. Han er villig til å prøve alt for å redde den dyrebare historien som han gradvis ser forsvinne. Han blir så trist av det han ser. Ytterst ute langs kysten av øya viser han oss restene av en kirkegård. Han kan selv huske den da den stod der.

Cameron Evans skulle ønske at han hadde begynt å fotografere tidligere. Mye av øyas historie har allerede gått tapt.

– Jeg så en kropp bli skylt i land her. Jeg kunne se at det var en kvinne. Jeg kunne se at håret hadde samlet seg sammen, det så ut som hun hadde en spenne. Hun hadde en ring på fingeren, sier Evans og stirrer ut mot havet. Han tror at alle kroppene har blitt vasket bort fra øya.

Nå er det kun gravstøttene som ligger slengt hulter til bulter der ute ytterst mot havet. Og som minner oss om det livet som en gang var. Men snart blir også de slukt av havets skjulte krefter.

– Det er ironisk at Chesapeake Bay har gitt oss arbeid i 200 år, og nå er det Chesapeake Bay som truer med å ta Tangier bort. Men med hjelp vil vi overleve. Men vi trenger hjelp, avslutter «Ooker».