Oppvarming Verden + 1°C CO₂ i atmosfæren Verden + 0,6 % Les mer om klima

Et av de store temaene under det pågående klimatoppmøtet i Glasgow er at rike land skal hjelpe fattige land med å håndtere den globale oppvarmingen.

Fattige land trenger penger til å omstille seg til å bruke mindre fossil energi. Skal de slutte med kullkraft, eller bygge ladestasjoner, må de ha hjelp.

Samtidig trenger de hjelp til å tilpasse seg problemene som følger med en stadig hetere verden.

Disse resonnementene gjorde at det allerede på klimatoppmøtet i København i 2009 ble vedtatt at rike land skulle gi penger til fattige land: Innen 2020 skulle fattige land få til sammen 100 milliarder dollar årlig.

Langt fra målet

Fasiten viser at løftet om 100 milliarder dollar i 2020 var langt fra å bli innfridd.

OECD, en klubb av hovedsakelig rike land, la i september frem en oversikt over finansieringen til og med år 2019.

Den viste at landene i 2019 overførte 79,6 milliarder dollar. Det var en økning på 2 prosent fra året før.

Tallene for 2020 er ikke kommet ennå, men ingen tror på at man er nær målet om 100 milliarder.

Rooiwal Power Station utenfor Pretoria er et av de mange kullkraftverkene som bidrar til at Sør-Afrika får nesten 80 prosent av sin strøm fra kull. Det vil koste landet milliarder av kroner å legge om til fornybar energi. Foto: MICHELE SPATARI / AFP

Mener bare drøyt 20 milliarder er gitt

Den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam har sett nærmere på tallene. De mener at de reelle tallene er mye lavere enn beregningene fra OECD.

Oxfam viser til at store deler av beløpene er gitt som lån – ikke som direkte bidrag.

Det blir feil å regne lånene inn i summen, mener organisasjonen. Oxfam mener det kun er fordelen med lavere lånerente enn markedsrente som kan regnes inn.

Dersom man følger denne regnemåten, så fikk de fattige landene 22,5 milliarder i 2017. Ikke 71,1 milliarder dollar, slik OECDs tall viser.

Tracy Carty, som er klimarådgiver i Oxfam, kaller den store andelen lån i klimabistandens navn for en «oversett skandale».

– Verdens fattigste land, som allerede sliter med gjeld de ikke kan bære, burde ikke bli tvunget til å ta opp lån for å håndtere en klimakrise de ikke er skyld i, sier Carty.

Afrikanske land er blant de som rammest hardest av klimaendringene. En rapport som kom i oktober advarte om at isbreene på Mount Kilimanjaro i Tanzania, Afrikas høyeste fjell, vil smelte bort i løpet av de neste to tiårene. Foto: Ben Curtis / AP

Frankrike og Japan låner

Norge gir ikke klimafinansiering i form av lån.

Målt per innbygger er Japan og Frankrike de som bidrar med mest penger, men begge låner bort det aller meste av pengene, viser en oversikt i Nature.

Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp sier til NRK at det er beklagelig at det brukes lån.

– Pandemien og klimakrisen legger et enormt press på fattige land. De trenger ikke lån, men støtte uten økonomisk binding, sier hun.

Hun trekker frem Mosambik som et eksempel. Landet har kjempestore utfordringer med klima og miljø, og har vært nødt til å ta opp lån i IMF (Det internasjonale pengefondet) for å håndtere konsekvensene.

– Det er ikke en bærekraftig løsning og heller ikke rettferdig.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) vil ikke kritisere land som velger å gi lån.

– Det er innenfor de rammene som er satt i Parisavtalen. Men alle som har hatt studielån vet at det er forskjell på lån og stipend og hva som er mest effektivt. Vårt valg er ikke å gi lån.

Nærmere målet etter Glasgow

Målet om 100 mrd dollar i året skulle altså vært nådd i 2020, men en opptelling utført av OECD før klimatoppmøtet viste at målet ikke ville nås før 2023.

Nye løfter gitt i løpet av klimatoppmøtet har imidlertid brakt målet nærmere, opplyser utviklingsministeren.

– Det er sannsynlig at vi kan nå målet innen 2022, sier Tvinnereim under et pressemøte i Glasgow.

Man skal komme frem til et nytt mål i 2025. Nå forhandler man om prosessen på vei dit.