Overvåkningsvideo der kvinne blir slått på gaten får Frankrike til å reagere

I et intervju med en fransk radiokanal mandag forteller kvinnen, som er 22 år gamle Marie Laguerre, at hun var på vei hjem fra jobb, da en mann begynte å komme med uanstendige og nedverdigende kommentarer og «seksuelle lyder» mot henne.

– Det var ikke første gang den dagen, den uken eller måneden. Det hadde bygget seg opp. Jeg ble sint og sa «hold opp». Jeg trodde ikke han hørte hva jeg sa, men det gjorde han, sier Laguerre til fransk tv.

Etter at 22-åringen hadde sagt ifra, ble mannen sint, og kastet blant annet et askebeger etter henne. Deretter slo han henne i ansiktet og fortsatte å kjefte og rope til henne. Videoen viser gjestene på restauranten reagerer på det som skjer, og farer opp etter mannen.

– Jeg visste at han kom til å slå meg. Jeg kunne ha løpt unna, men vurderte det ikke. Jeg skulle ikke se ned og skulle i hvert fall ikke unnskylde, sier 22-åringen.

Har gått verden rundt

Etter episoden bestemte kvinnen seg først for å dra hjem, men snudde raskt for å sikre seg bevis gjennom overvåkningsvideoen på utestedet. Eieren ga henne videoen, slik at hun kunne finne ut av hvem det var som hadde slått henne. Nå er videoen sett nesten én million ganger.

Videoen er omtalt av internasjonale mediehus som BBC, og store franske aviser som Le Parisien og Le Monde. Parisien har brukt overskriften: «Gatetrakassering: En video som vil åpne øynene dine», når de har omtalt overfallet.

På Facebook skriver 22-åringen at hun ikke er den eneste som er utsatt for dette, hun siden overfallet har slitt med hodepine og nakkesmerter, og skriver at hun er mer redd for å ferdes ute i gatene i Paris.

Den franske påtalemyndigheten har åpnet etterforskning av vold og seksuell trakassering i Marie Laguerres sak, men foreløpig er ikke mannen som angrep henne funnet.

Politikk

Nå vil den franske regjeringen innføre bøter for såkalt «gatetrakassering».

– De første bøtene vil ble gitt denne høsten, sier statssekretær for kvinners rettigheter i Frankrike, Marlène Schiappa, ifølge BBC.

Lovforslaget fikk støtte av franske parlamentarikere allerede i mai, og senere denne uken skal det gjennomgås i parlamentet.

I november presenterte Frankrikes president Emmanuel Macron en rekke tiltak med mål om å få slutt på mannsdominansen i det franske samfunnet, og på vold og trakassering mot kvinner.

Macrons plan innebar høyere bøter for trakassering, et nytt nettbasert system der ofre kan søke hjelp, og skjerpet kontroll på tilgang til pornografisk innhold.