Oversiktskart viser stor flytrafikk over Europa og USA – bråstopp over Norge

Over store deler av Europa, med unntak av Italia, er det fortsatt stor flytrafikk til og fra de største flyplassene, viser oversikten fra nettstedet flightradar24. Årsaken er ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs alle hjemreisene i forbindelse med at flere europeiske land nå stenger grensene sine.



Les: Pensjonister kom seg ikke hjem fra Las Palmas: – Vi er redde for å bli smittet



– Mye av det vi ser nå, er fly som frakter folk som skal hjem. I løpet av neste uke så vil jeg anta at 80 prosent av flyene i Europa vil stå på bakken, sier Elnæs.

I Spania har for eksempel utlendinger på ferie fått beskjed om å forlate landet innen førstkommende tirsdag.

Etter at Norge stengte grensene er det nesten ingen reisende å finne på Oslo lufthavn. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

«Tomt over Norge»

Også her hjemme samarbeider regjeringen med flyselskapene om å bistå nordmenn på reise med å komme hjem. Ser man bort fra det, er det liten flytrafikk over landet.



En av årsakene er at mange av flyene som går fra Midtøsten og Tyrkia til USA, bruker norsk luftrom når de skal til Nord-Amerika. Men ettersom USA har stanset all flytrafikk fra Europa, er luftrommet der så å si tomt.

Les også: Alt du bør vite om det nye koronaviruset

– Trafikken i Norge har blitt justert kraftig ned. OSL har justert ned flytrafikken med nesten 70 prosent sammenlignet med i fjor. Nå er det nesten bare innenlandsruter som går, noe som også er skalert ned. Da blir det tomt i lufta over Norge sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.



Les: Koronasmitten brer seg raskt – dette gjør ulike land gjør for å bekjempe viruset

På oversikten fra Flightradar24.com er flytrafikken over USA fortsatt høy sammenlignet med Europa. Foto: Faksimile

Ingen stans i USA

I USA ser derimot ikke innenlandsflygingene ut til å minske. På oversikten fra Flightradar24.com er trafikken i lufta fortsatt ganske høy sammenlignet med Europa.



Det er særlig den høye innenlandstrafikken som sørger for at det fortsatt tar av og lander betydelig mengder med fly i USA, men også dette vil forandre seg i tiden fremover sier Elnæs og sammenligner med situasjonen i Kina.

– Flytrafikken vil roe seg ned noe betydelig. I Kina forsvant mellom 70–80 prosent av flykapasiteten da situasjonen var på sitt mest intense. Det samme vil skje i USA og Sør-Amerika, sier Elnæs.