15. juli hadde England en smittetopp denne sommeren med 56.000 nye tilfeller på én dag. Noen dager senere ble koronarestriksjonene opphevet på den såkalte «frihetsdagen».

Nattklubber ble åpnet, og festklare briter feiret gjenåpningen. Leger og forskere kalte det et farlig og uetisk eksperiment.

Men siden har smittetallene falt.

Nå er de mer enn halvert siden toppen i midten av juli.

Så hva kan være forklaringen?

Mulige årsaker

– Ingen vet egentlig hva som skjer, sier epidemiolog John Edmunds ved London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) til Nature.

Det er fortsatt for tidlig å si om toppen er nådd.

Smittenedgangen sammenfaller med sommerferien i England. En mulig forklaring kan være at færre tester seg.

Immunolog Alex Richter ved Universitetet i Birmingham sier at det er færre tester, men at andelen positive tester også faller.

Derfor tror hun ikke det forklarer nedgangen.

Det er også en nedgang i nye sykehusinnleggelser den siste halvannen uken. Siden mange kan la være å teste seg, regnes dette som en sikrere indikasjon på en reell nedgang i smitte.

25. juli var det 836 nye innleggelser i England. 1. august var det 645.

Avviser flokkimmunitet

Selv om 70 prosent av voksne i Storbritannia er fullvaksinert, avviser Edmunds at de har bygget opp en flokkimmunitet som gjør at smitten ikke sprer seg.

– Nedgangen i smitte er spesiell fordi den ser ut til å skje overalt, sier han.

Dette har man bare sett tidligere under nedstengning av samfunnet.

– Flokkimmunitet vil komme forskjellige steder og til ulike tider, mener han.

Ifølge Edmunds er det nok uvaksinerte til at viruset sprer seg.

Det er høyest andel smittede i alderen 16–24 år, hvorav de fleste enten er uvaksinert eller ennå ikke har fått begge dosene.

REGLER: Selv om det ikke var et krav fra myndighetenes side, krevde GALA-festivalen i London at de som skulle være der var fullvaksinert, hadde en fersk negativ test, eller hadde gjennomgått sykdom. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Skoleferie

En mulig forklaring kan være skoleferien i Storbritannia. De yngste elevene sluttet rundt 23. juli, men mange av de eldre elevene har hatt fri fra starten av juli.

Det varme været i Storbritannia har også ført til at flere er utendørs, noe som er gunstig for å hindre smitte.

Det hjelper også på at EM i fotball er over. Hver gang England var i aksjon, så man en økning i smitten, skriver Financial Times.

– Jeg hadde aldri trodd at EM i fotball ville ha en så stor innvirkning som det ser ut til å ha hatt, sier Paul Hunter, professor i medisin på East Anglia-universitetet.

– Overraskende

Immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, har fulgt med på situasjonen i Storbritannia. Hun kaller smittefallet overraskende.

FLERE ÅRSAKER: Immunolog Anne Spurkland ved UiO tror britene kan ha blitt mer forsiktige. Foto: HEIDI KLOKK / NRK

– Det var ikke dette man tenkte ville skje når barene åpnet, og folk fikk gjøre som de ville. Det var jo til og med en god del fagpersoner som advarte mot gjenåpningen og kalte det uansvarlig, sier Spurkland.

Samtidig var det flere grunner til at smitten var høy rett før Boris Johnson åpnet opp.

– Skolene var fortsatt åpne, og det var fotball-EM. Wembley stadion var full med 50.000 mennesker til stede. Også var jo folk på bar og så på.

Folk oppfører seg annerledes

I tillegg kan folk ha endret atferd, tror Spurkland.

– Når Johnson åpnet opp ble folk kanskje mer klar over at nå kan viruset spre seg. Så det kan være minst tre atferdsendringer som er med på å forklare at viruset ikke klarer å spre seg, forklarer hun.

– Tror du det kan være flokkimmunitet?

– Jo, det kunne det vært, men da ville ikke smitten falt så bratt. Hvis det var flokkimmunitet, ville det flatet mer ut, siden ulike deler av landet har ulik grad av immunitet.

STORE SAMLINGER: Over 50.000 satt på tribunen på Wembley da England og Italia møttes i EM-finalen 11. juli. Foto: Fabio Ferrari / AP

Spurkland minner også om at pandemien fortsatt er et stort forskningseksperiment.

– Det er en god del ting man fortsatt ikke skjønner særlig godt og som må forskes på. Kanskje forstår vi dette bedre om noen uker, sier hun.

Redd det bare er en pause

Tilfeldige svingninger kan også forklare nedgangen i smitte.

Men immunolog Alex Richter ved Universitetet i Birmingham ser flere farer i horisonten. Hun er spent på hva som skjer når elever, studenter og kontorarbeidere samles igjen etter sommerferien.

En annen faktor er at vaksinen kan miste effekten ettersom tiden går.

– Jeg tror sommeren vil være en liten pause, men at pandemien sakte vil vokse igjen, og at ting vil eskalere til høsten, sier Richter til Nature.