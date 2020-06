Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Arbeidsløsheten i USA i mai var på 13,3 prosent, en nedgang fra 14,7 prosent måneden før. Det viser tall fra US Bureau of Labour Statistics.

Tallene kom svært overraskende på de fleste økonomer, skriver BBC. På forhånd hadde mange økonomer spådd at tallene ville gå kraftig opp.

Reuters hadde på forhånd spurt en gruppe økonomer om hva de trodde tallene ville vise. Gjennomsnittet av svarene deres var at 8 millioner ville ha mistet jobben i mai og at arbeidsløsheten ville stige til 19,8 prosent.

I stedet for at 8 millioner mistet jobben, viste fredagens tall at arbeidsstyrken økte med 2,5 millioner mennesker.

Trump skrøt av seg selv

Med en gang de gode tallene ble kjent tvitret president Trump og ga seg selv æren.

«Veldig bra jobb-tall. Bra jobbet, president Trump (tuller, men sant)», skrev han.

Presidenten kalte også på kort varsel inn til et pressemøte i Det hvite hus.

– Vi hadde den beste økonomien i verdenshistorien. Og den styrken gjorde at vi kunne komme oss gjennom denne fryktelige pandemien, i store trekk, jeg synes vi gjør det virkelig bra, sa Trump.

Han benyttet også anledningen til å fremheve sin egen håndtering av koronapandemien.

– Vi har tatt alle avgjørelser på korrekt vis, sa Trump.

Så langt har koronaviruset krevd over 108.000 menneskeliv i USA.

Fortsatt stor arbeidsløshet

Til tross for de gode tallene, er likevel arbeidsløsheten i USA høyere enn på noe tidspunkt siden depresjonen på 1930-tallet.

Etter at USA hadde hatt en arbeidsløshet på under 4 prosent i februar, mistet 21 millioner mennesker jobben i løpet mars og april.

Trump sa at ventet at økonomien vil være «veldig god» i juli og august og «spektakulær» til høsten.

– Vi kommer til å gå tilbake til å ha den beste økonomien i verden, sa Trump.

Flere økonomer peker på at det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til den økonomiske utviklingen fremover.

Hvordan koronapandemien utvikler seg i USA vil være viktig. Det er også usikkert i hvilken grad forretninger som har stengt under pandemien, vil være i stand til å åpne igjen.

Oppgang på børsen

New York-børsen reagerte med oppgang da de gode tallene ble kjent.

Etter drøyt tre timers handel var Dow Jones-indeksen opp 3,68 prosent.

Børsen raste da koronapandemien rammet USA i mars, men siden bunnpunktet 23. mars har Dow Jones-indeksen nå steget 46,5 prosent.