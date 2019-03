Overlevde skolemassakre i fjor – to begikk selvmord forrige uke

14. februar i fjor ble 17 personer drept da den utviste eleven Nikolas Cruz (19) begynte å skyte rundt seg på Marjory Stoneman High School i Parkland i Florida.

Cruz hadde med seg en bag med en halvautomatisk rifle av typen AR-15. Massakren utløste massedemonstrasjoner, og en heftig debatt om USAs liberale våpenlover.

Mange overlevende ble aktivister som reiste landet rundt for å bidra til å øke motstanden mot våpenlovene.

Søndag forrige uke møttes flere av de overlevendes foreldre, myndighetspersoner, og politi til et krisemøte etter at en student som overlevde skolemassakren skal ha begått selvmord, skriver nyhetsbyrået AP.

Tre begikk selvmord på kort tid

Selvmordet skjedde bare én uke etter at en annen tidligere student, som var nær venn av et av ofrene, tok sitt eget liv. Foreldrene hennes skal ha sagt at hun slet med sterk skyldfølelse, og at hun var diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse, ifølge AP.

Samtidig har faren til en jente som ble drept under en annen massakre, skytingen på barneskolen Sandhy Hook i 2012, tatt sitt eget liv mandag forrige uke, skriver nyhetsbyrået.

Generelt har antall selvmord i USA økt. Rundt 47.000 personer begikk selvmord i USA i 2017, cirka 14 personer per 100.000 innbygger, skriver AP.

Myndighetene i Parkland og Coral Springs skal nå iverksette tiltak for å styrke fokuset på mental helse og selvmordsforebygging.

Nikolas Cruz sikter på elever ved Marjory Stoneman Douglas High School. Foto: Politi via South Florida Sun Sentinel

Bekymret for smitteeffekt

14 studenter og tre ansatte ved Marjory Stoneman-skolen ble drept, og nå har noen av studentene begynt å telle med selvmordene i ettertid på listen over ofre, skriver AP.

Flere i lokalsamfunnet er bekymret for at selvmordene kan ha en «smitteeffekt» på andre overlevende.

Ordfører Christine Hunschofosky sier det er bekymring for flere selvmord blant overlevende, men at det er «farligere» å ikke snakke om dem.

Hunschofosky sier at det viktigste nå blir å alarmere foreldrene om at de må snakke med barna sine om hvorvidt de har selvmordstanker, og skissere faretegnene, for eksempel personlighetsendringer eller økt fokus på død.

Emma Gonzales (18) har fått stor oppmerksomhet i amerikanske medier etter sin sterke tale da flere tusen skoleelever, foreldre og andre protesterte mot president Trump og andre politikere med bånd til våpenlobbyen. Du trenger javascript for å se video. Emma Gonzales (18) har fått stor oppmerksomhet i amerikanske medier etter sin sterke tale da flere tusen skoleelever, foreldre og andre protesterte mot president Trump og andre politikere med bånd til våpenlobbyen.

– Vi kan ikke være redde for å snakke

Studenter oppfordres også til å snakke med hverandre og være klar over at ressurssentrene er et sted de fortsatt kan søke hjelp, skriver AP.

– Det er mange ressurser der ute, men alle er på et forskjellig sted med forskjellige nivåer av traumer og sorg. Det er vår jobb og gi dem de riktige ressursene, sier Hunschofsky.

– Vi kan ikke være redde for å snakke, den eneste måten vi kan identifisere mennesker som trenger hjelp på, er ved å snakke om det.

I Coral Springs, der halvparten av Marjory Stoneman-studentene bor, skal de opprette et anti-selvmordsforum.

– Tragedien endte ikke den 14. februar i fjor, sier talsperson Lynne Martzelle.

Tusener mintes ofrene

I februar mintes tusener av studenter og skoleelever ofrene for skytemassakren med ett minutts stillhet.

Skoleskytingen er den dødeligste siden massakren på Sandy Hook i 2012.

Demonstrasjonene som ble arrangert i månedene etter massakren, var noen av de største siden protestene mot Vietnamkrigen.

Etter massakren ble våpenlovene skjerpet til en viss grad i Florida, men i andre delstater ble de tvert imot ytterligere liberalisert.