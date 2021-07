Overlevde flere dager langt bjørneangrep i Alaska

Nytt smittekart: Spania har blitt mørkerødt - det betyr karentenehotell

Smitteutviklingen i Spania er nå så kraftig at hele landet ligger an til å bli mørkerødt når Norge oppdaterer reisekartet. Det vil utløse krav om karantenehotell for reisende som ikke er beskyttet og skal til Norge. Nederland har også blitt mørkerødt.