Overlegen seier til Trump

Foreløpige resultater viste ved 5.45-tiden at Trump har fått 51 prosent av stemmene. Da var 95 prosent av stemmene opptalt.

Donald Trump gikk på talerstolen allerede 0500.

– Tiden er inne for vårt land til å stå samlet, sa Donald Trump i starten av sin tale i Iowa.

Donald Trump er ikke formelt utropt til vinner, men det er allerede klart at han vinner nominasjonsprosessen i Iowa.

Ingen annen republikansk kandidat i historien har vunnet så klart i Iowa.

George W. Bush fikk i år 2000 rundt 40 prosent av stemmene, Trump har fått over halvparten. Trump har også flere stemmer enn nummer to og tre til sammen, så det er ikke et tydelig alternativ til ham heller.

USAs president Joe Biden sier at Iowa-seieren gjør Trump til en opplagt hovedmotstander i presidentvalget.

Kampen om andreplassen

Florida-guvernør Ron DeSantis sikrer seg andreplassen med 21,3 prosent. Det er akkurat mer enn tidligere FN-ambassadør og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley.

Hun ser ut ti å ende opp med 19 prosent av de republikanske velgerne i Iowa.

Det var aldri noen tvil om at Donald Trump ville gå seirende ut av nominasjonsvalget i Iowa. I en meningsmåling i helgen fikk han en oppsluttning på 48 prosent av republikanerne i Iowa.

I den samme målingen gikk Nikki Haley for første gang gikk forbi DeSantis i Iowa med en støtte på 20 prosent.

Forlater valgkampen

DeSantis får uttelling for at han som eneste av de tre kandidatene har besøkt samtlige av de 99 stemmeområdene før valget.

For han er en seier over Nikki Haley avgjørende. Det er vinn eller forsvinn i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

Den tredje Trump-utfordreren, forretningsmannen Vivek Ramaswamy, kunngjorde ved 5.15-tiden norsk tid at han kommer til å forlate valgkampen.

Ifølge New York Times' opptelling ligger han an til å få 8 prosent av stemmene.

Ron DeSantis, Nikki Haley og Vivek Ramaswamy har alle brukt enormt mye tid og penger på valgkamp i Iowa. Til sammen har alle kandidatene og deres støttespillere brukt 105 millioner dollar her bare det siste året, ifølge The Wall Street Journal.

Må møte fysisk

Valget var åpent mellom klokken 0200 og 0400 natt til tirsdag norsk tid.

Iowa er kjent for å ha motiverte velgere. Under nominasjonsmøtene flokker innbyggerne vanligvis til de 1657 møteplassene i kirkekjellere, gymsaler og private hjem.

For å være med å stemme på den man vil ha som sin republikanske presidentkandidat må man møte opp fysisk. Kun aktiv militære og amerikanere i utlandet kan forhåndsstemme.

Tidligere denne kvelden har NRK sitt USA-team møtt opp i Decorah. En liten by i skjæringspunktet til motorveiene Iowa Highway 9 og U.S. Route 52.

I en kirke i byen møtte ganske mange flere enn ventet opp til valgmøtet i kveld.

Utenfor står plakater med navn på kandidatene i snøen.

Folk haster inn fra bilene i de 22 minusgradene.

Tilhenger på sin hals

81 år gamle David Amdahl er strålende fornøyd med oppmøte i kirken.

Han skal holde appell på vegne av Trump i kveld. I 2016 var han ikke like overbevist, men nå er han Trump-tilhenger på sin hals.



– De fire årene med Trump i Det hvite hus er de beste jeg har opplevd, sier han, og viser til at bensinprisen var lavere og både økonomien og utenrikspolitikken var mye bedre.

Folk har fylt alle stolene han har satt frem, og nå står de langs veggene og til og med midt i lokale. Alle har legitimert seg i døra og fått utdelt en liten hvit lapp der de skal skrive navnet på den de vil stemme på.

– Alle må stå i køen ute før 1900. De som ikke gjør det, får ikke delta. Slik er reglene, forklarer Jill Amdahl.

Når døren er stengt åpner Jill Amdahl møtet og gir ordet til talspersoner for de ulike kandidatene.

En mann som har kommet helt fra Florida sammen med datteren din holder appell for Ron DeSantis. Og David Amdal for Donald Trump. Når appellen er over, sender alle lappene sine til tellekorpset som samler dem inn i kurver. Deretter blir de talt opp.

Klokka 1948, ti minutter etter at Trump allerede er erklært som vinner i Iowa kan Jill Amdahl lese opp resultatet: Av de 131 som stemte i kirken går 54 stemmer til Trump.

Krevende for velgerne

I dette valget kan værgudene ha spilt en helt avgjørende rolle.

Gjennom helgen har Donald Trump, Nikki Haley og Ron DeSantis måttet avlyse flere valgmøter. Ekstremkulden herjer i Midtvesten.

Det dreier seg om det som kan bli de kaldeste forholdene i moderne tid under en presidentvalgperiode, med snøstorm og vind som noen steder kan bringe temperaturene ned til 42 kuldegrader.

– Jeg vet at det er kaldt, men vi trenger dere der ute. La oss få en sterk avslutning, sa Nikki Haley i en valgkampvideo.

DeSantis sa søndag at han setter sin lit til sine «svært motiverte» tilhengere.

– Ta med dere venner og familie. Det kommer til å utgjøre en forskjell, sa han.

Donald Trump var enda tydeligere.

– Dere kan ikke holde dere hjemme. Selv om dere går ut og stemmer og så dør etterpå, så er det verdt det, sa Trump til latter fra en folkemengde på rundt 600 personer i Indianola søndag.

To av de som garantert kommer til å gi sin stemme til Trump i Iowa er David Amdahl og Jil Amdahl. Mens datteren Staci har flyttet til Norge og ønsker å være lengst mulig unna Donald Trump:

Nytt valg neste uke

Nå ber Trump ber partiet og rivalene om å stille seg bak ham, men neste uke blir valget helt annerledes enn i Iowa.

New Hampshire, neste delstat som skal nominere, har flere høyskoleutdannede, færre evangelikalske kristne og mer moderate republikanere enn Iowa. Nikki Haley ligger godt an på målingene der og kan gi Trump en kamp.

