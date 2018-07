Overlege advarer mot robotgressklippere

Den to år gamle jenta fikk et dypt sår etter at en robotgressklipper kjørte over foten hennes, skriver Jyllands-Posten.

Ulykken skjedde i hagen til huset der jenta bor sammen med sine foreldre etter at de et kort øyeblikk hadde oppmerksomheten et annet sted.

Nå peker overlege Lauritzen på at foreldre alltid er ekstremt oppmerksomme hvis de har et lite barn i nærheten mens de går langs en trafikkert vei eller er på stranden.

– Dette er en ny risiko som vi ikke helt har vennet oss til. Det må vi gjøre, sier overlegen om faren for robotgressklippere inne i hager.

Salget av robotgressklippere har økt kraftig de siste årene, også i Norge. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Stadig flere robotgressklippere

Robotgressklippere har økt kraftig i popularitet i Norge det siste året, viser en oversikt fra produktsammenligningstjenesten Prisjakt.no.

Oversikten viste at i mai var det 81 prosent flere prissammenligninger hos norske nettbutikker robotgressklippere, sammenlignet med samme måned i fjor.

Fare for pinnsvin

Tidligere har det vært kjent at robotgressklipperne kan være en fare for pinnsvin, særlig om de brukes om natten.

– De blir barbert, og noen ganger går det så dypt ned i huden på dem at de må avlives, sa Åse Salte Borgen, hjelper i Pinnsvinhjelpen i Rogaland for to år siden.

Samme år var det konflikt mellom en elg og en robotgressklipper. Da var det riktignok gressklipperen som fikk gjennomgå: