Det er GSA, som er et av USAs føderale forvaltningsorganer. som opplyser at overgangsprosessen kan begynne.

GSA slå fast at Biden er den sannsynlige vinneren av president av valget 3. november. Dermed kan overgangen fra Trump-administrasjonen til Biden-administrasjonen offesielt starte, heter det i en uttalese fra GSA sjef Emily Murphy

GSA-sjef Emily Murphy. Foto: Susan Walsh / AP

Resultatet i Michigang klart

Tidligere mandag ble det klart at det offisielle valgresultatet i Michigan er klart. Det slår fast at Joe Biden vant med mer enn 155.000 stemmer. Trump-kampanjen har krevd omtelling i en av valgkretsene og utsettelse av godkjenningen i ytterligere to uker.

Valgkommisjonen godkjente resultatet med 3 mot 0 stemmer. Det er fire medlemmer av kommisjonen. Et republikansk medlem avholdt seg fra å stemme. Den andre sluttet seg til demokratenes avgjørelse.

Dermed skal Biden være sikret de 16 valgmannsstemmene fra Michigan, men Trump-kampanjen anker avgjørelsen.

Hittil har Trump-kampanjen tapt eller trukket tilbake 30 klager på valgresultatet i forskjellige delstater.

Heftig diskusjon mellom Trump-supportere og Bidens støttespillere mens de ventet på valgkommisjonens avgjørelse mandag. Foto: REBECCA COOK / Reuters

Støttespillerne til Donald Trump har med dette nok en gang gått på et nederlag i sine forsøk på å endre valgresultatet i flere delstater.

.- Valgkommisjonens plikt var i dag helt klar, sa nestleder Aaron Van Langevelde, som var den ene republikaneren som stemte for å erklære valget som vunnet av Biden.

Sendte møtet på YouTube

Han sa dette under møtet i kommisjonen. Det ble sendt direkte på YouTube og hadde i perioder så mange som 30.000 seere samtidig.

Det andre republikanske medlemmet av kommisjonen, Norman Shinkle avholdt seg fra å stemme. Han har tidligere sagt til Washington Post at han helst ville ha en utsettelse av godkjenningen.

Shinkle har tidligere også sitert påstander fra Trump-kampanjen om at tellemaskinene ødela tusenvis av Trump-stemmer. Det er ikke funnet noen form for bevis for at det skal ha skjedd.

Den demokratiske guvernøren i delstaten, Gretchen Whitmer, hadde forberedt seg på å gå rettens vei for å stoppe en utsettelse, dersom valgkommisjonen hadde kommet til et annet resultat.

Michigans demokratiske guvernør Gretchen Whitmer hadde forberedt seg på å gå rettens vei for å stanse en utsettelse av valgkommisjonens avgjørelse. Foto: JIM WATSON / AFP

Georgia teller opp en gang til

I Georgia skal stemmene telles opp nok en gang etter krav fra Trump-kampanjen. Det har den full rett til siden seieren til Biden er så knapp som under 0,5 prosentpoeng.

I Pennsylvania skal valgresultatet også verifiseres mandag.