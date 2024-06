Overfylte sykehus etter israelsk angrep: - Et blodbad

Fire gisler ble reddet ut av Gaza da den israelske hæren gikk til angrep mot flyktningleiren Nuseirat. De ble fraktet over til israelsk side i god behold etter flere måneder i fangenskap.

IDFs talsmann Daniel Hagari har bekreftet at palestinske sivile ble drept i angrepene, men ikke hvor mange.

Lørdag ble det meldt at 210 palestinere var døde. Søndag har dødstallet steget til minst 274, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Et såret barn blir båret inn på al-Aqsa-sykehuset lørdag. Foto: AFP

Ifølge vitnebeskrivelser til Al Jazeera skal israelske soldater ha ankommet leiren i en lastebil som fraktet møbler. Et annet vitne forteller at soldatene brukte en stige for å klatre inn i hjemmet hans.

Til BBC forteller Abdel Salam Darwish at han var på et grønnsaksmarkdet da han hørte jagerfly og lyden av skudd. Etterpå var gatene fulle av døde mennesker, sier han.

Tidligere på dagen leverte USA nødhjelp til Gaza via en midlertidig havn. USAs sentralkommando avviser i en uttalelse på X at havnen ble brukt i forbindelse med angrepet.

– Et område sør for anlegget ble brukt av israelerene for å evakuere gislene. Alle påstander om noe annet er falske, skriver de.

Søndag har det også kommet meldinger fra Palestinske Røde Halvmåne (PRCS) om nye angrep og dødsfall, både i Rafah og Bureij-leiren

– Nær kollaps

Utenlandssjef i Redd Barna, Nora Ingdal, har mange kolleger i Gaza. De forteller om en ekstremt skremmende opplevelse lørdag, sier hun til NRK.

Nora Ingdal er utenlandssjef i Redd Barna. Foto: Nora Lie/Redd Barna

– Det var kraftig bombing og skyting, fra lufta, fra sjøen, fra droner. En kvinnelig kollega sa det var den verste dagen i hennes liv så langt, til tross for at krigen har vart i åtte måneder.

Samtidig skal nesten 700 mennesker ha blitt såret under lørdagens angrep.

Bilder og videoer fra al-Aqsa-sykehuset i nærheten viser sårede som ligger på gulvet, fordi det ikke er nok sengeplasser til alle.

Foto: AFP

– Al-Aqsa er nær kollaps. De har ett enkelt strømaggregater som holder sykehuset i gang. Det ligger skadde over alt, og sykehuset mangler blod, sier Ingdal.

– Det er som et blodbad, sier Ingdal.

En lege på sykehuset forteller også til Al Jazeera at mange av de skadde er barn.

Kritiserer begge parter

Fortsatt ligger mange ofre død i gatene, ifølge palestinske helsemyndigheter. Ingdal sier de har fått flere rapporter om at det er barn og spedbarn blant ofrene.

Det er anslått at minst 100 gisler fortsatt er igjen på Gazastripen,. Ingdal kritiserer Hamas for å bruke sivile som gisler i krigføringen mot Israel.

– Å bruke sivile som gisler i krig er ikke lov i forhold til folkeretten. De reglene gjelder også for Hamas, legger hun til.

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) og Shlomi Ziv (40) ble kidnappet av Hamas 7. oktober. De ble reddet i aksjonen lørdag. Samtidig ble minst 274 palestinere drept. Foto: IDF

Samtidig understreker hun det uproporsjonale omfanget av IDFs angrep da de fire gislene ble reddet ut.

– Proporsjonalitet er et viktig begrep innenfor folkeretten. Vi krever at folkeretten følges av alle parter: At man ikke angriper sivile, barn, skoler, sykehus. At sivile får tilgang på humanitær hjelp.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 36.801 Siste uke: 362 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Torsdag angrep IDF også en FN-skole i den samme flyktningleiren. FN bestemte fredag at både Hamas og Israel settes på en svarteliste over land som skader barn i konfliktsoner.

Nytt forsøk på våpenhvile

EUs utenrikssjef Josep Borrell omtalt lørdagens angrep som en massakre. Palestinernes president Mahmoud Abbas har bedt om hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Samtidig fortsetter fredsforhandlingene. USAs president Joe Biden har lagt fram et forslag om våpenhvile. Forslaget består av tre faser på seks uker hver, og har fått støtte av både EU og arabiske land.

Tirsdag sa en representant fra Qatar at Israel begynner å nærme seg enighet – men fortsatt er ikke en avtale på plass. I mellomtiden fortsetter offensiven mot Gaza.

Bildet viser ødeleggelsene i Nuseriat-leiren etter angrepet. Foto: Reuters

USAs utenriksminister Antony Blinken reiser til uken til Midtøsten for å gjøre nye fremstøt for å få våpenhvilen godkjent.

Nora Ingedal i Redd Barna sier det haster.

– Vi i humanitære organisasjoner må bare fortsette å tro på at en våpenhvile vil skje. Det er den eneste løsningen som kan gi noe slags håp.