– Jeg kunne føle smerten bare fra lyden i videoen når hodet til den unge kvinnen traff trappetrinnet.

Dette sier en kvinne NRK snakker med i Beijing.

Splinter fra kraniet skal ligge spredt flere steder i den unge kvinnens hode.

Overvåkningsvideoen som sjokkerer folk over hele Kina viser et angrep fredag i forrige uke. Det skjer på en restaurant i byen Tangshan, to timers kjøretur sørøst for Beijing.

To av kvinnene i videoen er fortsatt på sykehuset. Ni personer er varetektsfengslet for overfallet, skriver flere kinesiske og internasjonale mediehus.

Ekstrem og kjønnsbasert vold

Videoen viser tre kvinner som spiser et måltid på restaurant i det en mann nærmer seg bordet deres. Mannen legger hånden på ryggen til en av kvinnene. Hun dytter ham unna, men mannen nekter å gi seg. Han strekker seg etter ansiktet hennes. Da hun skyver bort hånden hans, slår han og dytter henne i bakken mens hun kjemper i mot. Vennene hennes prøver å hjelpe henne, men også de blir angrepet av samme mann.

Flere menn som kom sammen med angriperen skynder seg inn i restauranten. De drar den første kvinnen etter håret gjennom døren og ut av restauranten. På gaten slår de henne med flasker og stoler, og tramper gjentatte ganger på hodet hennes mens hun ligger på fortauet.

Klærne er fulle av blodflekker.

I ettertid av at videoen ble delt på sosiale medier i Kina har debatten om kjønnsbasert vold i landet tatt av.

– Dette gjør meg rasende. At jenter blir brutalt banket i full offentlighet viser at de ikke har noen grunnleggende respekt for kvinner. Det er generelt et problem at utdanningen om kvinner er svært mangelfull, sier Zhou Ye til NRK. Hun er i førtiårene og bor i Beijing.

«Nettborgere» gransker korrupte forbindelser

Spørsmålet som «nettborgere» over hele Kina nå etterforsker, er hvorfor akkurat disse mennene føler seg trygge på å utøve denne volden.

I Kina er det utbredt oppfatning blant folk at myndighetspersoner har allianser med gjenger som gjør «skitne» arbeidsoppgaver for dem.

Nå anklager mange sjefen for det lokale sikkerhetsapparatet i Tangshan for å ha økonomiske forbindelser til disse mennene. Mange av innleggene blir fjernet av det statlige sensurapparatet.

Bymyndighetene i Tangshan er nå tilført politi fra en annen region som skal etterforske saken. De har også opprettet en tipstelefon hvor de ber om tips om mulige forbindelser mellom gjengkriminelle og myndighetene.

Først virket ikke nummeret, men nå er det operativt.

Ulike personer som har vært venner med overgriperne på sosial plattformer og chattetjenester deler nå materiale som kan være inkriminerende for enkeltpersoner i maktapparatet.

Kappløp mellom sensur og ytringer

Myndighetene i Tangshan vektlegger at problemet er gjengvold. Derfor er det satt i gang en to ukers kampanje for å ramme organisert kriminalitet i byen med «lynets kraft» for å «luke dem (de kriminelle, red.) ut med full kraft», blant annet med strengere straffer, skriver det danske allmennkringkasteren.

Meningene om at det skal være kjønnsbasert vold har ikke fått mye oppmerksomhet fra myndighetene, ifølge danske DR som rapporterer fra Shanghai.

Ulike innlegg på det sosiale mediet WeChat med titler som «Episoden i grillrestauranten Tangshan handler om kjønn» og «Hvor viktig er spørsmålet om kjønn i Tangshan-overgrepet» er blitt sensurert.

Ord som «victimblaming» og «toxic maskulinitet» er skrevet på engelsk for å unngå sensur, skriver DR.

Aldri sett noe så brutalt

– Jeg har jobbet som kriminaladvokat i mange år, taklet mange saker. Jeg har aldri sett noe så brutalt som denne saken i Tangshan, sier advokat Wu Youshui til NRK.

Wu Youshui tilhører advokatfirmaet Bijian i den kinesiske storbyen Hangzhou og har lenge jobbet med og representert svake grupper.

– Etter min mening har det ingenting å gjøre med kultur, det å respektere kvinner eller loven. Loven i Kinas er solid. De handler om det sosiale miljøet. Det at gjengene kan å være så brutale skjer ikke bare over natten. At de tror de kan gjøre dette ustraffet er kun mulig hvis det i lengre tid har vært bånd til de som håndhever offentlig orden, sier advokaten.

Adovkat Wu Youshui er blant de som er rystet over videoen fra Tangshan Foto: Wu Youshui / Privat

Det andre «jordskjelvet» i Tangshan

Tangshan ble i 1976 rammet av et av de kraftigste og mest ødeleggende jordskjelvene i Kina i moderne tid. Det har fått mange til å kalle volden mot kvinnene for «det andre jordskjelvet» i Tangshan.

Dette handler om folks tillit til politi og sikkerhetsapparat.

– Hvordan kan utøve vold uten å frykte loven. Dette er definitivt en «wake up call», sier Zhou Ye og bruker et engelsk uttrykk for behovet for å overvåke bånd mellom makt og gangstere.

– Men på den annen side. Jeg er ikke overrasket. Det er ikke første gang og det vil skje igjen, sier Zhou Ye til NRK.

På tvers av Kina står nå folk frem med full identitet og forteller om angrep som er kjønnsbasert, har andre motiver eller som virker umotivert. Vold som er utført av bøller og gjengkriminelle.

President Xi lanserte i 2018 en kampanje for å slå ned «mørke krefter og organisert kriminalitet». Kampanjen har samme status som arbeidet for å utrydde fattigdom i Kina.

Volden i Tangshan og debatten på kinesiske sosiale medier kan virke forstyrrende i et viktig politisk år for presidenten. Til høsten skal det styrende kommunistpartiet endre egne forskrifter som gjør det mulig for Xi å styre både partiet og Kina på ubestemt tid. Gjeldende regler er at partilederen sitter i to ganger fem år.