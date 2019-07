Overbefolket migrantleirer i USA skaper reaksjoner

En uanmeldt inspeksjon av migrantleiere på grensen mellom Mexico og USA fant sted i Juni. En av inspektørene, Jennifer Costello, sendte brev til sikkerhetsminister Kevin McAleenan tirsdag.

– Vi ber sikkerhetsdepartementet om å ta umiddelbare grep for å redusere den farlige overbefolkningen og den forlengede anholdelsen av barn og voksne i Rio Grande Valley, skriver Costello.

Rapporten inneholder bilder som viser ekstrem overbefolkning, voksne og barn som holdes i varetekt i mer enn to uker, som maksimalt skulle blitt holdt i 72 timer. Er noe av de problemene som inspektørene oppdaget, ifølge CNN.

Bilder viser flere titalls migranter, blant dem små barn, tett sammen låst inne bak nettinggjerder. Ingen senger, eller barnesenger, men grønne matter å ligge på.

Inspektørene fant flere brudd, som mangel på varme måltider, dårlig kosthold, for få toaletter og tilgang til dusj.

Bildene skaper kraftige reaksjoner blant demokrater i USA.

BARN OG VOKSNE: Migrantleir overfylt med barn og voksne i Weslaco, Texas. Foto: Handout / Reuters

Sjokkreaksjoner

– Kvalmende. Mennesker blir pakket bort som dyr, sier demokratenes presidentkandidat Elizabeth Warren.

– Ingen fortjener å bli behandlet slik. Dette er misbruk. Dette er dehumanisering. Dette er ikke det landet vårt står for, skriver demokraten og presidentkandidaten Kamala Harris på Twitter.

Senator Cory Anthony Booker, som er en av kandidatene til presidentvalget, skriver at han ikke vil vente på kongressen for å løse denne krisen.

– Dette er ingenting annet enn sjokkerende, sier demokraten Cory Booker.

– Som konsentrasjonsleir

Etter et besøk på grensen beskrev den demokratiske kongresspolitiker Alexandria Ocasio-Cortez situasjonen i to av sentrene i Texas som «konsentrasjonsleirer» Hun fortalte om kvinner hun hadde møtt i leirene som hadde fortalt henne at de hadde drukket fra toalettene.

– Ifølge eksperter vil folk dø på grunn av overbefolkning, forsømmelse og mangel på ressurser. Vi så tegn til det på turen vår. En person døde i går, skriver hun på Twitter.

Conway avviser

Trumps-rådgiver Kellyanne Conway avviste kritikken fra Alexandria Ocasio-Cortez i et intervju med Fox News.

AVVISTE KRITIKKEN: Trumps-rådgiver, Kellyanne Conway, avviste kritikken. Foto: Evan Vucci / AP

– Alle som kontrollerer leirene sier at dette ikke stemmer. Ingen av dem har hørt om at kvinner må drikke fra toalettet, sa hun.

Hun mente Alexandria Ocasio-Cortez var hyklerisk, for å «late som» om hun brydde seg om innvandrere.

– Hvor mange innvandrerkvinner hjalp Ocasio-Cortez da hun stemte imot en humanitær hjelpepakke? Det er bare prat, og ingen penger, sa Conway.

Ocasio-Cortez svarte på Twitter at den humanitær hjelpepakken ikke ville ha løst problemet, men finansiert misbruk.

Flere har også reagert kraftig på en lukket Facebook-gruppe for amerikanske grensevakter som har delt rasistiske innlegg, falske bilder, og hånet døde migranter og politikere.

«Tikkende tidsbombe»

Tall fra grensemyndigheter tyder på at 8.000 er anholdt i disse leirene. Blant dem er 2.669 barn, heter det i brevet til inspektøren Costello.

Hun skriver at en av lederne i leirene i Rio Grande Valley har omtalt situasjonen som en «tikkende tidsbombe».

Tirsdag besluttet en domstol i Seattle å blokkere en beslutning fra Trump-administrasjonen om å anholde asylsøkere i ubestemt tid, uten å gi dem en mulighet til å bli løslatt mot kausjon.

– Domstolen har helt tydelig avvist Trump-administrasjonens forsøk på å fengsle asylsøkere uten en høring, sier rettighetsadvokat Michael Tan i ACLU.