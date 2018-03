Over hundre republikanere ber Trump revurderer toll-forslag

Presidentens forslag om å innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium, vekker motstand også blant hans egne.

Mer enn hundre republikanere i Representantenes hus ber Donald Trump om å revurdere forslaget om å innføre toll på import av stål og aluminium i et brev til presidenten, melder AP.

STÅL- OG ALUMINIUMSTOLL: Presidentens forslag om å innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium, vekker motstand også blant hans egne. Foto: Peter Power / Reuters

De over hundre republikanerne frykter utilsiktede konsekvenser for amerikansk økonomi.

I det amerikanske næringslivet er det bred enighet om at økt toll er dårlig idé, selv for dem som eventuelt vil nyte godt av den. Det er en samstemt oppfatning om at tolløkning kan føre til handelskrig, som ikke er bra for den amerikanske økonomien. Trump har på sin side svart at handelskrig er bra og lett å vinne.

Sendte brev til presidenten

I et brev til presidenten skriver de at tollforslaget er en skatt som vil gjøre amerikanske virksomheter mindre konkurransedyktige og forbrukerne fattigere.

De sier at tollen bør målrettes for å minimere de mulige negative konsekvensene. De peker på at det bør være mulig for bedrifter å få tollfri tilgang til importvarer som er utilgjengelig fra amerikanske produsenter.

Republikanerne skriver også at det bør gjøres en utredning av virkningene av de nye tollsatsene, for å avgjøre om en annen løsning vil tjene USA bedre. Republikanerne skriver i brevet at de gjerne vil bidra med dette arbeidet, og støtter Trumps ideer om å finne en løsning på «Kinas urettferdige handelsbalanse».

UNNTAR: Det hvite hus sa onsdag at USA trolig vil unnta Canada og Mexico fra de nye tollavgiftene. Foto: Leah Millis / Reuters

Onsdag opplyste imidlertid Det hvite hus at blant annet Mexico og Canada vil bli unntatt de nye reglene, av hensyn til nasjonal sikkerhet. Sarah Huckabee Sanders sa onsdag at det også muligens vil gjelde andre land.

Flere bekymret

Republikanerne er ikke de eneste som har tatt opp tematikken i brevform med presidenten.

I et brev til presidenten, som ble kjent onsdag, skriver The Aluminum Association, som representerer 114 større aluminiumsprodusenter med mer enn 700.000 arbeidstakere, at de er sterkt bekymret for virkningene av den planlagte straffetollen.

Tidligere onsdag sa USAs handelsminister at de ikke ønsker noen krig.

– Vi prøver ikke å starte en handelskrig, sa minister Wilbur Ross i et intervju med TV-kanalen CNBC, sitert av NTB.