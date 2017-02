Over hundre advokatfirmaer gir gratishjelp mot Trump

Den amerikanske borgerrettighets-organisasjonen ACLU er den mest kjente av organisasjonen som arbeider for individuelle rettigheter og friheter.

Under borgerrettighetskampen for svartes rettigheter i sørstatene på 1960-tallet var det ACLU som ledet an i kampen mange steder.

Etter at Donald Trump ble valgt til president har organisasjonen fått støtte og penger i en grad de aldri har opplevd før. Det sier juridisk leder for New York-avdelingen av borgerrettighets-organisasjonen ACLU, Arthur Eisenberg, til NRK.

Store økninger i donasjoner

Eisenberg har ikke oppdaterte tall når det gjelder hvor mye ACLU har fått inn, men 12. februar skrev av ABCNews at ACLU hadde fått inn 79 millioner dollar – over 650 millioner norske kroner – i donasjoner siden Donald Trump ble valgt 8. november i fjor.

Bare i løpet av de to første dagene etter at president Trump utstedte presidentordren om innvandringsforbud i januar, fikk organisasjonen inn 24 millioner dollar i donasjoner.

Det er seks ganger så mye som ACLU vanligvis får inn i donasjoner i løpet av et helt år

– Pengene kommer inn uten at vi har bedt om det, folk har bare sendt inn penger til oss, sier Eisenberg.

Ikke bare har det kommet inn penger. På landsbasis har medlemstallet mer enn doblet seg og er nå oppe i nesten 1,2 millioner betalende medlemmer.

– Det har vært en enorm økning i antall frivillige. Bare her i New York har det kommet rundt 2000 som har meldt seg frivillige til å jobbe for oss, mens det vanligvis bare kommer en håndfull frivillige, kanskje opp mot 100 i løpet av ett år, sier Eisenberg.

Arthur Eisenberg, juridisk leder for New York-avdelingen av borgerrettighets-organisasjonen ACLU. Foto: Kristian Elster / NRK

Verdens mest kjente advokatfirmaer

Kanskje enda mer oppsiktsvekkende er at de store advokatfirmaene, som til daglig jobber med finans- og forretningsjuss, nå tilbyr seg å jobbe gratis for ACLU.

Dette er firmaer med hundrevis av høytlønnede advokater der partnerne tjener titalls millioner kroner i året.

– Så å si alle de store advokatfirmaene har tilbudt seg å jobbe gratis for oss, sier Arthur Eisenberg.

Først og fremst tilbyr firmaene hjelp til rettssaker der deres advokater jobber gratis for å hjelpe ACLU. Samtidig har firmaene så store ressurser at de også kan hjelpe til på andre måter.

– Vi fikk så mange telefoner og e-poster etter den første presidentordren at vi ikke klarte å håndtere det. Da fikk vi et av de store advokatfirmaene til å overta sentralbordet vårt og håndtere henvendelsen. Det gjorde de gratis, sier Eisenberg.

Advokatfirmaet som overtok sentralbordet, Simpson Thacher & Bartlett, er et internasjonalt advokatfirma der partnerne tjener over 30 millioner kroner i året.

– Tror ikke Trump skjønner hva en rettsstat er

Eisenberg tror noe av grunnen til støtten er at New York er en i utgangspunktet demokratisk by, der også det juridiske miljøet tradisjonelt har støtte Demokratene.

Samtidig er han ikke i tvil om at det er Donald Trumps person som har ført til den eksepsjonelle støtten.

– Jeg tror at det juridiske miljøet har en følelse av at Donald Trump ikke skjønner hva en rettsstat er. Mange er redde for at han vil undergrave domstolenes uavhengighet og kommer til oss for å bidra, sier Eisenberg.

Advokater jobber frivillig på JFK-flyplassen i New York for å hjelpe reisende som hadde problemer med å komme inn i USA etter president Trumps presidentordre i slutten av januar. Foto: Seth Wenig / AP

Svartes rettigheter og skolespørsmål

Eisenberg regner med at innvandringsspørsmål blir det viktigste organisasjonen skal arbeide med fremover.

I tillegg regner han med ACLU skal arbeide mye med spørsmål knyttet til utdanning og til svartes rettigheter.

Trumps nye utdanningsminister Betsy DeVos har et uttalt ønske om å bruke statlige midler på privatskoler.

ACLU frykter at det vil føre til diskriminering i mange skoler der fattige og minoriteter ikke får komme inn på skolene.

Når det gjelder svartes rettigheter har ACLU jobbet med det i årevis og vil uten tvil fortsette.

– Svartes rettigheter var viktige for oss før Donald Trump, det blir viktig for oss under Donald Trump og det vil være viktig for oss etter Donald Trump, sier Arthur Eisenberg.