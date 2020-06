Over én million koronasmittede i Brasil – frykter underrapportering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag annonserte brasilianske myndigheter at over én million mennesker er bekreftet smittet av koronaviruset i landet. Samtidig er nesten 49.000 mennesker registrert døde av sykdommen.

Ifølge en oversikt fra Johns Hopkins, er antall smittede per lørdag morgen 1.032.913 og antall døde 48.954.

Tall fra lokale medier som samarbeider i kartleggingen av koronaspredningen i landet, viser lignende tall. Samtidig rapporterer de at det med høy sannsynlighet foregår en underrapportering, og at antall smittede antas å være langt høyere.

– Brasil tester langt færre enn de burde. I beste fall, 20 ganger mindre enn hva som anses som tilstrekkelig, sier Daniel Lahr, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i São Paulo til nettstedet G1.

Samfunnet åpner opp igjen

Eksperter frykter at åpningen av samfunnet vil føre til at enda flere blir smittet.

I den nordlige regionen har smittetallene vært høye, men tallene tyder nå på at kurven har flatet ut. Samtidig sier eksperter at det er for tidlig å ta det med ro.

– Ettersom handelsaktiviteten nå vender tilbake, betyr det flere mennesker i gatene, på kjøpesentrene og andre steder. Dette kan føre til et tilbakefall i løpet av en til to uker, med en betydelig økning i nye saker.

Det sier Pedro Vasconcelos, professor ved Universitetet i Pará og president i Den brasilianske foreningen for tropemedisin til nettstedet.

Det har man allerede sett i den vestlige delen av landet, hvor blant annet hovedstaden Brasília ligger. Smittetallene øker, og eksperter mener det skjer fordi smitteverntiltakene er mer avslappet enn tidligere. Samtidig reiser flere til hovedstaden, som er den mest berørte byen i området.

Mer stabilt i São Paulo

I den sørøstlige delen av landet, hvor São Paulo og Rio de Janeiro ligger, har kurven stabilisert seg, uten verken fall eller økning i smittetilfeller. Det var her de første tilfellene i landet ble registrert i mars. Også her forventer eksperter at antallet vil øke.

INGEN AVSTAND: Det er ikke lett å holde avstand i den tett befolkede byen São Paulo. Det bor rundt 11 millioner mennesker i byen. Det var her de første smittetilfellene ble registrert i mars. Foto: Amanda Perobelli / Reuters

Den nordøstlige delen av landet har fortsatt høye smittetall og ser ingen tegn til forbedring. Regionen har samtidig en høy risiko for smitte av dengue-, zika- og chikungunyavirus på denne tiden av året, og en ekspert uttrykker bekymring for at de ikke vet hva som skjer dersom en covid-19-smittet person blir smittet av noen av disse sykdommene.

Den sørlige delen av landet er den regionen hvor det tok lengst tid før utbruddet skjedde, men da samfunnet begynte å åpne igjen, økte smittetilfellene, forklarer forsker på smittsomme sykdommer, Lessandra Michelin ved Universitetet i Caxias do Sul til G1. Antall registrerte smittede er fortsatt langt lavere enn i resten av landet.

Korona er politikk

Landets president Jair Bolsonaro har fått mye kritikk for hvordan han har håndtert krisen. Det har blant annet resultert i at to leger har gått av som helseministre.

Presidenten står fast på at de økonomiske konsekvensene av krisen vil være verre enn selve viruset, og har flere ganger havnet i krangel med lokale myndigheter som har innført strenge tiltak for å begrense smitte.

MISTRO: Måten president Jair Bolsonaro har taklet koronautbruddet i landet på har fått mye kritikk. Dette veggmaleriet, med teksten «hvilken side er du på?» viser en dragkamp mellom Bolsonaro og koronaviruset på den ene siden og helsearbeidere på den andre. Foto: Andre Penner / AP

– Strategien hans er veldig tydelig. Han vil ikke bli sett på som personen som er ansvarlig for det som kan bli den verste økonomiske krisen i brasiliansk historie. Han har bestemt seg for å ikke ta ansvar, fordi han ser på det som hans beste sjanse til å fortsette i sin posisjon. Jeg kan ikke forestille meg at han vil endre plan, sier Oliver Suenkel, professor i internasjonale relasjoner ved Getulio Vargas-stiftelsen i São Paulo til BBC.

