Over en halv million briter demonstrerte for ny brexit-avstemning

Med plakater med budskap som «Brexit stjal fremtiden min» og «The Wrexiters» gikk sinte briter fra Hyde Parke og gjennom Londons gater til Westminster.

Ifølge The Independent er demonstrasjonen den største demonstrasjonen i Storbritannia i dette århundre.

IKKE LENGE TIL: Det er under et halvt år til Storbritannia går ut av EU. Men britene er fortsatt ikke kommet til enighet med EU om vilkårene for skilsmissen. Foto: Simon Dawson / Reuters

Kravet fra demonstrantene er at det må holdes en ny folkeavstemning om brexit, fordi brexit slik det ble forespeilet før folkeavstemningen i 2016, ikke ligner på avtalen som forhandles nå.

28 år gamle Matthew Cooke sier til The Guardian at fremtidsutsiktene med en dårlig Brexit-avtale er «skremmende».

– Brexit er ikke bra for arbeidsplasser, ikke for arbeideres rettigheter og ikke bra for folks økonomi, sier han.

Foto: Simon Dawson / Reuters

May: Ikke aktuelt

Mange briter som for to år siden stemte for å gå ut av EU, sier de ville ha stemt annerledes dersom de hadde visst hva de reelle kostnadene ville bli.

Da May la frem regjeringens brexitplan før sommeren, trakk utenriksminister Boris Johnson seg i protest.

– Den er farlig og ustabil, politisk og økonomisk, sa Johnson om Chequers-planen.

Lørdag møtte søsteren hans i demonstrasjonen i London.

Statsminister Theresa May har imidlertid hele tiden vært klar på at det er uaktuelt å holde en ny folkeavstemning om brexit.

Sannsynligheten for en ny folkeavstemninger er liten siden partiledelsen i både Tories og Labour er imot det. Men dersom forhandlingene mellom EU og Storbritannia skulle bryte sammen, kan sannsynligheten øke igjen.

Farage med demonstrasjon

Demonstrasjonen i London lørdag blir holdt samtidig med en pro-brexit demonstrasjon i Harrogate, ledet av tidligere UKIP-leder Nigel Farage. Deres slagord er «Leave means leave».

STORT OPPMØTE: Ifølge arrangørene i People's Vote March demonstrerte flere hundre tusen brexit-motstandere i London lørdag ettermiddag. Foto: Simon Dawson / Reuters

Om under et halvt år 29. mars 2019 – går Storbritannia ut av EU, med eller uten avtale. Men i realiteten bør avtalen være på plass flere måneder før hvis Parlamentet i London skal rekke å få godkjent den i tide.