Over 60 skogbranner i Sverige: Sender norske helikoptre for å bistå

Ifølge SVT er store deler av Sverige rammet av skogbranner. Ifølge SOS Alarm pågikk det ved 16-tiden mandag flere enn 60 branner over hele Sverige, av varierende omfang. I likhet med i Norge er det også innført totalforbud mot åpen ild i en rekke av landets kommuner.

SVT direkterapporterer fra brannene, og skriver at det brenner i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västra Götaland, Hälsingland, Kronoberg, Uppsala, Stockholm, Värmland, Norrbotten og Västerbotten.

Ammunisjon i skogen

I Älvdalen i Dalerna i Midt-Sverige, omtrent en time fra norskegrensa, er et trettitalls brannmenn og militære i arbeid med å bekjempe en av brannene.

Ifølge Aftonbladet kompliseres imidlertid slukningsarbeidet av at det ligger et militært skytefelt og store mengder udetonert ammunisjon i skogsområdet som er rammet av brannen.

– Vi tør ikke å sende folk inn dit. Inntil vi har sikret ammunisjonen vannbomber vi bare med helikoptrene, i tillegg til at vi slukker i ytterkanten av området, sier redningsleder Per-Erik Jonsson til avisa.

Aftonbladet skriver at brannmannskapene har klart å skape en 700 meter lang kant som skal begrense brannen. Likevel er den i ferd med å spre seg raskt nordover, mot Herjedalen.

– Jeg kan si så mye som at arbeidet er veldig krevende, sier Jonsson.

– Nesten umulig å slukke

I likhet med i Norge er det også i de midtre delene av Sverige svært varmt for tiden, med temperaturer på rundt 30 grader. I tillegg er det mye vind i området.

Brannsjef Johan Szymanski sier til Aftonbladet at det er tilnærmet umulig å slukke brannen i Älvdalen slik situasjonen er nå.

– Den eneste måten å slukke en skogbrann på, er å komme rundt den med slange, og så bruke stålrør for å sprute vann fra bakken. Helikopterbombingen hjelper vel til med å dempe brannen, men om man skal slukke den, må man gjøre det fra bakken, sier Szymanski.

– Akkurat nå er det nesten umulig å slukke brannen, fordi det er for farlig å sende inn personell i området.

Brannhelikoptre deltar i slukningsarbeid i Sala i Sverige. Foto: Tt News Agency / Reuters

Sender norske helikoptre

Ifølge Aftonbladet har svenskene bedt om bistand fra Norge for å få kontroll på de mange brannene rundt om i Sverige. Noen av disse kom søndag, mens noen lander i løpet av mandagen.

– To helikoptre har blitt sendt til Älvdalen i Dalarna, og to har foreløpig blitt sendt til Bollnäs og Örebro. Disse skal stå i beredskap, for å kunne reise ut og hjelpe til der det trengs, sier Mikael Westerlund, pressetalsperson for Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mellom 250 og 300 skogbranner har herjet Sør-Norge den siste uken. Det førte til at Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap vurderte å be om bistand fra EU. Mandag ble det klart at dette ikke vil bli gjort.

Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forteller om en krevende situasjon den siste tiden.

– Dette er en situasjon vi aldri har opplevd før, sier hun til NRK.