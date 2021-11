En gnist skal ha ført til at metangass eksploderte i kullgruva Listvjazjnaja i Kemerovo i Sibir i går morges, ifølge lokale myndigheter.

En påfølgende brann i ventilasjonsanlegget skal ha fylt gruvegangene 250 meter under bakken med røyk.

GAMMEL: Det har vært drift i ulykkesgruva i Sibir siden 1950-tallet. Foto: ROSTISLAV NETISOV / AFP

Det var nærmere 300 arbeidere nede i gruva da ulykken skjedde. De fleste klarte å komme seg ut, men 46 ble igjen nede i gruvegangene.

Gruveledelsen mistet kontakten med disse. De hadde i utgangspunktet bare oksygen til å klare seg i åtte timer.

Fredag formiddag kunne guvernøren i Kerovo-regionen rapportertere at redningsmannskapene hadde funnet en av de savnede i live. Han er nå fraktet til et sykehus for behandling.

Selv om om funnet av mannen har gitt et visst håp om å finne flere overlevende, er man også forberedt på at resten kan være døde.

Redningsaksjon ble innstilt

Det ble raskt satt i gang en redningsaksjon etter meldingen om ulykken kom tidlig torsdag morgen russisk tid.

Forholdene var åpenbart svært vanskelige, for i løpet av dagen mistet seks redningsarbeidere som forsøkte å ta seg fram til de savnede livet i de røykfylte gruvegangene.

Til sammen ble 11 personer i går funnet omkommet.

På kvelden meldte russiske medier at redningsarbeidet var midlertidig innstilt. Årsaken var at konsentrasjonen av metangass var for høy, og det var overhengende fare for nye eksplosjoner.

Det bores nå en ekstra gruvesjakt for å begrense eksplosjonsfaren.

Redningsarbeidet kan ikke fortsette før dette er klart.

Det er uklart hvor i gruva de antatt omkomne arbeiderne er.

VENTER: Redningsmannskapene måtte innstille arbeidet i går kveld på grunn av fare for nye eksplosjoner i gruva. Foto: ROSTISLAV NETISOV / AFP

Mange ulykker

Etter at 36 gruvearbeidere omkom i en tilsvarende ulykke i 2016, undersøkte myndighetene forholdene i alle landets 58 kullgruver.

20 av dem ble stemplet som potensielt farlige. Men Listvjazjnaja-gruva var ikke blant disse.

VIKTIG: Kullproduksjonen i Kemerovo-området i Sibir er viktig for landets økonomi. Foto: ROSTISLAV NETISOV / AFP

Ulykker skjer forholdsvis ofte i russiske gruver. Sikkerheten og arbeidsforholdene er ofte dårlig, og utstyret som brukes er til dels gammel og slitt.

Russisk politi har arrestert direktøren for ulykkesgruva og to andre i ledelsen. De er siktet for å ha brutt sikkerhetsbestemmelsene for gruvedrift.

President Vladimir Putin har kondolert de etterlatte.