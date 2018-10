Over 5.000 fryktes savnet i Indonesia

Ni dager etter at katastrofen rammet, oppjusterte indonesiske myndigheter nok en gang dødstallet.

Tidligere er det blitt anslått at over tusen mennesker kan være savnet, men nå medgir myndighetene at tallet kan være over 5.000.

Soldater bærer bort et av dødsofrene etter jordskjelvet som rammet byen Palu. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Det kom frem under en pressekonferanse i Jakarta i dag.

Vil avslutte letingen

Tallene har hele tiden vært usikre og foreløpige, for myndighetene har manglet oversikt over katastroferammede boligområder. Hele landsbyer er blitt begravd under jord og gjørme.

Ødeleggelsene er omfattende. Det antas nå at hele landsbyer er blitt begravd under jord og gjørme Foto: ADEK BERRY / AFP

Regjeringen diskuterer nå om leteaksjonen skal avsluttes i de hardest rammede områdene, som dermed kan bli stående som massegraver.

FN anslår at nærmere 200.000 mennesker har behov for umiddelbar nødhjelp etter katastrofen. Indonesiske myndigheter har nå bedt om nødhjelp utenfra. Først og fremst er det behov for medisiner, vann og matforsyninger i tillegg til flytransport og telt.