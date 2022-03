Over 4500 skal være fengslet etter demonstrasjoner i Russland

Samtidig som de russiske kamphandlingene pågår med uforminsket styrke i Ukraina, øker motstanden mot krigen på hjemmebane.

I minst 57 russiske byer ble det i dag gjennomført demonstrasjoner mot krigen, noe som har ført til massearrestasjoner i Russland flere steder, melder OVD-info.

Menneskerettighetsorganisasjonen fører oversikt over pågripelser som skjer under demonstrasjoner.

Søndag ettermiddag melder de at minst 4500 har blitt pågrepet og arrestert av politiet.

I hovedstaden Moskva skal 1700 ha blitt arrestert. I St Petersburg er tallet 750, melder nyhetsbyrået Reuters.

Organisasjonen hevder at nærmere 10.000 mennesker er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene mot Russland siden 24. februar.

Politiet i Russland har den siste tiden slått hardere ned på demonstrasjonene, ifølge OVD-talsperson Maria Kuznetsova.

– Skruene blir strammet til. Vi er i realiteten vitne til militær sensur. Vi har sett veldig store demonstrasjoner i dag, selv i sibirske byer, hvor vi vanligvis sjeldent ser så mange pågripelser, sier hun til Reuters.

I byen Irpin ble folk angrepet mens de flyktet fra byen.

Ulovlige demonstrasjoner

Russland selv beskriver krigføringen som «spesielle militæroperasjoner», og har forbudt alle former for protester mot krigen i hjemlandet.

Store politistyrker skal være satt ut i byene for å slå ned på protestene.

Det russiske innenriksdepartementet advarte lørdag om at ethvert forsøk på å avholde uautoriserte demonstrasjoner ville bli stanset.

Arrangørene ville også bli holdt ansvarlige, uttalte myndighetene.

Det har vært en rekke demonstrasjoner mot krigen siden Russlands invasjon av Ukraina.

ARRESTERT: En ung mann var en av flere som ble arrestert av politiet i Moskva under en demonstrasjon mot krigen i Ukraina forrige søndag. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP





Oppfordret av Putin-kritiker

Alexej Navalnyj, en av president Putins største kritikere, oppfordret folk om å ta til gatene i dag, 6. mars, for å vise sin motstand mot krigen.

Opposisjonspolitikeren postet demonstrasjonsoppfordringen på bloggen sin fredag, skriver Reuters.

– Vis verden at russere ikke vil ha krig. Kom ut på torgene i Berlin, New York, Amsterdam eller Melbourne, uansett hvor du er. Nå er vi alle ansvarlige for Russlands fremtid. For hva Russland vil være i øynene til verden, sa Navalnyj.

KREML-KRITIKER: Alexej Navalnyj, en av president Putins største kritikere. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters