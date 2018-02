Over 41 000 kulturskatter beslaglagt

Over 100 personer er arrestert og over 41 000 gjenstander beslaglagt i en større aksjon mot personer som har stjålet, smuglet og forsøkt å selge kulturskatter. Blant beslagene er antikke krukker og mynter, kunst og antikke våpen, skriver Interpol.

Nylig stoppet fransk politi en person med et maleri verdt om lag en halv million euro på en togstasjon i Paris. Maleriet av kunstneren Nicholas Staël var på vei til London.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Hellas ble en samler fratatt 41 antikke objekter som han ikke hadde de rette tillatelsene for.

I Argentina ble et skall av et utdødd kjempebeltedyr beslaglagt. Skallet skal være rundt en million år gammelt, og være verdt 1,2 millioner kroner.

Ett av de mest omfangsrike enkeltbeslagene ble gjort i Spania. Som følge av en enkelt etterforskning ble det funnet til sammen 2000 objekter. Det mest verdifulle objektet her var et elfenben-krusifiks, verdsatt til rundt 60 000 kroner. Denne etterforskningen ble startet etter at spansk politi gikk gjennom nettsider for kjøp og salg.

Spansk politi har offentliggjort dette bildet av flere beslaglagte elfenbensobjekter. Krusifikset i midten har en anslått verdi på om lag 60 000 kroner. Foto: Guardia Civil

Internett en viktig markedsplass

Politioverbetjent Kenneth Didriksen sier mye av handelen foregår på internett. Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

I Norge har Økokrim deltatt i aksjonen, men har så langt ikke gjort noen beslag. Politioverbetjent Kenneth Didriksen sier markedsplasser på internett har blitt viktig i handelen av slike varer. Internasjonalt sto objekter funnet til salgs på internett for 20 prosent av beslagene.

– Dersom man ønsker å selge norske vikingmynter eller pilspisser, så får man nok til det. Vi ser at de fleste annonsene er skrevet på engelsk for å tiltrekke seg kjøpere utenfor Norge.

Didriksen sier det meste av handelen foregår på halvlukkede forum på nettet. Forum hvor man må melde seg inn, og kan operere relativt anonymt.

– Forumene er ikke ulovlige i seg selv, og det er mange som er der på grunn av sin interesse for historie og kunst. Mange av samlerne er kunnskapsrike folk som kan mye om objektene, sier Didriksen.

Fortidsminner tilhører staten

Didriksen har ikke oversikt over hvor stort markedet for slike objekter er i Norge, siden det er et svært internasjonalt marked.

Flere av gjenstandene som selges fra Norge kan ha stor verdi, enten økonomisk eller kulturhistorisk. Mye av det som tilbys er mindre gjenstander som folk har funnet selv. Didriksen tror ikke alle er klar over at slike objekter ikke kan omsettes fritt.

– Fornminner tilhører i utgangspunktet staten. Graver du noe opp av bakken og tar det med deg, er det tyveri. Selger du det videre er det heleri, sier Didriksen.