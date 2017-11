Over 4000 svenske journalister ut mot seksuell trakassering

«Det ble satset penger i et tipssystem om hvem som først skulle få meg «over ende». Og så sjefen som ikke hilste på meg på to år men som likevel hadde meninger: «Jenta er jo søt, men hvorfor har hun aldri skjørt?»»

«Når en annen programleder kollega smøg seg opp bak meg og stakk hele armen mellom mine ben, bakfra, og grep hardt om underlivet mitt.»

Dette er noen av mange anonyme historier som nå brettes ut i Sverige om overtramp begått mot kvinnelige journalister i Sverige. For mange av dem er det første gang de forteller sin historie. Historiene omfatter alt fra slibrige bemerkninger til voldtektsanklager.

Ikke alle de 4000 som har skrevet under har blitt utsatt for overgrep, men støtter kampanjen.

Hensikten er klar: «Vi skal ikke lenger være tause. Nå legger vi skylda der den hører hjemme».

Les hele #DEADLINE-oppropet Ekspandér faktaboks "Vi är journalister. I vårt uppdrag ingår att granska makten. Vi ger röst åt dem som inte har en egen. Vi berättar andras historier. Vi ställer makthavare mot väggen. Som kvinnliga och ickebinära journalister har vi tvingats att göra detta samtidigt som alldeles för många av oss också fått hantera vår egen maktlöshet. Varit tvungna att undertrycka våra egna berättelser om stora och små övergrepp, dag efter dag, år efter år. Många har lämnat redaktioner för att undkomma, vissa har till och med lämnat hela mediebranschen. Ännu fler har bitit ihop, kanske rentav skrattat med åt de sexistiska skämten, samtidigt som vi varnat varandra för de där kollegorna som alltid kommer för nära, med händer på fel ställen. Vi har lärt oss att det är såhär yrkeslivet ser ut. Den tystnadskultur som våra medsyskon i andra branscher vittnat om råder också hos oss. När vi ändå har sagt ifrån har även kvinnliga chefer ofta ignorerat våra rop på hjälp. Inte sällan har förövaren varit en uppburen, hyllad och profilerad man, många år äldre och mer erfaren än de vikarier och nyanställda han så obekymrat trakasserat. Just därför har han också varit viktigare för cheferna, som valt att vifta undan och se åt andra hållet. Även om unga kvinnor i branschen varit mer utsatta har dock inte sexismen försvunnit för dem av oss som är äldre. Den tar sig nya uttryck, med andra former av förminskning. Många journalister har otrygga anställningar. Åtskilliga redaktioner har satt i system att lasa ut vikarier och inrätta tillfälliga projektanställningar. Många av oss är frilansare utan någon anställningstrygghet alls. Det gör att den som säger ifrån riskerar att straffas genom att förlora uppdrag eller inte få förlängt vikariat. Det räcker att man ser det hända en enda gång för att inse att det är bättre att hålla tyst. Vi tänker inte vara tysta längre. Nu lägger vi skulden där den hör hemma. När vi nu äntligen talat med varandra har vi insett att de övergrepp som vi normaliserat faktiskt är både orimliga och oacceptabla. Att det inte är oss det är fel på. Det är ni som förminskat och trakasserat oss, alla ni som ursäktat dem och låtit oss bära skammen för vår utsatthet. Det är ni som gör fel, inte vi. Vi är nu 4 084 journalister som tillsammans sätter ned foten. Alla har inte personligen drabbats, men vi står sida vid sida i kampen mot de strukturer som råder överallt i samhället, och tyvärr även på våra arbetsplatser. Tack alla utsatta i andra branscher för att ni gått före och visat vägen. Nu gör vi upp med sexism och övergrepp en gång för alla. Här är journalisternas vittnesmål."

– Skremmende

– Om noen år håper jeg at vi kan se tilbake på høsten 2017 og se at det var da vi styrte skuta i en annen retning, sier Emma Lindqvist til SVT.

Lindqvist står sammen med sin søster Johanna Lindqvist bak oppropet, som startet som en hemmelig gruppe på Facebook, men som nå har fanget offentlighetens interesse.

Emma har tidligere arbeidet som journalist, men bestemte seg for å slutte.

Han flyttet mitt skrivebord slik at jeg var tvunget til å sitte en meter fra ham. En gang midt i en diskusjon der vi var uenige om en tekst sa han: «Ta av deg toppen. Du er mye søtere da.». Jeg fortalte det som hadde skjedd til en eldre kvinne i redaksjonen og hvordan sjefen behandlet meg. hun sa: «Det er ingenting å bry seg om. Han er sånn». Jeg anmeldte aldri, isteden sluttet ja, med dårlig selvtillit. Sjefen ble igjen #deadline

Hun håper de over 4000 underskriftene skal gjøre en forskjell. Ifølge oppropet er mange journalister i en utsatt maktposisjon på grunn av mange midlertidige stillinger. Den som sier ifra risikerer at nye oppdrag tørker inn eller at vikariatet ikke forlenges.

– Den store mengden vitnemål er skremmende, sier leder av det svenske journalistforbundet, Jonas Nordling til Expressen.

– Det er for jævlig, men kjempebra at man våger å fortelle nå. Det må til for at vi skal få slutt på dette, sier han til avisa.