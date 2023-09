Vi håper det verste er over, sier flere i den marokkanske byen Marrakech.

Når NRK ankommer byen har mange lagt seg på bakken med tepper og puter. De skal sove ute for andre natt på rad.

Det er lagt pledd på bakken og barn ned til toårsalderen ligger i bagasjerommet og spiller spill.

Mange har lagt pledd på fortau og i parker. Mange er urolige for etterskjelv i byer som Marrakech. Foto: marit kolberg / NRK

Noen frykter for flere etterskjelv. Andre frykter for at huset deres kan kollapse av skadene etter skjelvet.

Samtidig pågår det en kamp mot klokken i fjellområdene som har blitt hardest rammet.

Der ligger flere landsbyer i ruiner. Mange av landsbyene ligger over 1000 meter over havet og temperaturen går ned til 10–12 grader om nettene.

I Taroudant-provinsen ble lokale myndigheter, sivilbeskyttelsen og offentlige styrker mobilisert for å grave ut omkomne og eventuelt overlevende.

Flere landsbyer i fjellområdene ligger i ruiner etter skjelvet. Redningsarbeiderne jobber på spreng. Foto: SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIO TÉLÉVISION

Redningsarbeidere jobber nå på spreng.

Tiden er knapp for å få overlevende ut av ruinene i Marokko Du trenger javascript for å se video. Tiden er knapp for å få overlevende ut av ruinene i Marokko

Måtte grave for å få ham ut

Over 2000 personer har mistet livet i et jordskjelv som rammet Marokko fredag kveld, som hadde en styrke på 6,8.

Det kraftige skjelvet har særlig rammet Marrakech-området og fjellområdene rundt.

Butikkeier Khalifa Marzak i Marrakech ble vitne til et dramatisk øyeblikk da bygget kollapset. Foto: Reuters

Butikkeieren Khalifa Marzak ble vitne til at en vegg kollapset rundt en mann.

– Det var en skredder som skulle til å forlate butikken sin. Plutselig kollapset veggene rundt ham. Vi måtte grave for å få ham ut, forteller Marzak til Reuters.

Marokko har nå erklært tre dagers landesorg.

En kvinne på vei ut av hjemmet sitt i Moulay, Marokko. Foto: Reuters

Kraftigste i Marokko på et århundre

UD anslår så langt at det er mellom 100–150 nordmenn i området, gjennom de som har registrert seg, sier Norges ambassadør i Marokko Sjur Larsen til NRK.

Flere har sagt de kunne merke skjelvet helt til det sørlige Spania og Portugal, og Algerie.

Jordskjelvet har vært det kraftigste i Marokko på et århundre. Her fra Moulay. Foto: Reuters

Ifølge det geologiske instituttet i landet, var fredagens jordskjelv det kraftigste i Marokko på et århundre. Det skriver Al Jazeera.

USGS skriver også at skjelvet skal være det sterkeste i det nordlige Afrika på 120 år.