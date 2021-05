Over 300 raketter sendt mot Israel, mens bombene falt over Gaza

Hamas meldte natt til onsdag at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på israelske angrep mot Gaza by. Mens gruppen Islamsk hellig krig sier at de har skutt 100 raketter mot israelske mål.

Noen timer tidligere var det kommet nyhetsmeldinger om at israelske fly hadde bombet en ni etasjer høy bygning i Gaza.

En drone hadde først kommet til området og avfyrt fem varselskudd, før jagerfly kort etter bombet bygget. Bygningen med leiligheter, en tannklinikk og flere medisinprodusenter skal ha fått omfattende skader.

En bygning, som skal ha huset toppsjefene i Hamas' militære etterretningsapparat, ble bombet tirsdag ettermiddag. Også hjemmene til flere Hamas-topper var mål for angrepene.

I tillegg skal alle politistasjonene i Gaza være ødelagt, opplyser lokale myndigheter.

Det israelske forsvaret sier i en uttalelse på Twitter at to «nøkkelpersoner» fra Hamas' etterretningstjeneste er drept. Det skal dreie seg om lederen og nestlederen av etterretningstjenesten.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet eller avkreftet av Hamas.

Unntakstilstand i Lod

I etterkant av bombingen opplyste Hamas og deres militære fløy al-Qassem-brigadene at 110 raketter var avfyrt mot Tel Aviv og ytterligere 100 mot byen Beersheva som svar på de israelske luftangrepene.

I den israelske byen Lod, som ligger sør for Tel Aviv, er det erklært unntakstilstand.

Minst to personer skal ha blitt drept i angrepene mot byen. Den israelske avisen Haaretz skriver at en israelsk-arabisk jente på 16 år og faren på 52 år døde da bilen de satt i ble truffet av en rakett. Moren i familien skal være alvorlig såret.

Statsminister Benjamin Netanyahu erklærte unntakstilstand i byen, etter at politiet anklaget arabiske innbyggere i området for å trigge til opptøyer.

Opptøyene kom i etterkant av begravelsen av en palestinsk mann. De som deltok kastet stein mot israelsk politi og soldater, som svarte med sjokkgranater. Synagoger og forretninger skal ha blitt satt i brann, ifølge israelske medier.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at bilen til en israelsk-arabisk innbygger ble kastet stein på av jødiske medinnbyggere.

Nå skal det settes inn forsterkninger i byen.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg i nærheten av bomberom, skriver avisen The Times of Israel.

Alle skoler i Tel Aviv-området holder stengt i dag, opplyser israelske myndigheter.

Til sammen seks mennesker er drept i forbindelse med rakettangrepene, tre kvinner og ett barn, skriver nyhetsbyrået AP. I overkant av 100 personer er såret.

ØDELEGGELSER: Palestinere i Gaza By inspiserer onsdag morgen ødeleggelsene etter israelske luftangrep. ANGRIPER HAMAS: Tykk røyk stiger fra området ved nær Barcelona Park i Gaza by etter et kraftig, israelsk luftangrep onsdag morgen. Palestinske myndigheter har flere bygninger i området. GAZA BY: En palestinsk mann går forbi en boligblokk som er helt ødelagt etter israeske flyangrep. RAKETTANGREP: Et stort antall raketter ble natt til onsdag skutt mot Israel fra Rafah på Gazastripen. ISRAEL: Et utbrent bil og israelske brannmenn etter at en rakett fra Gaza har rammet byen Holon tirsdag kveld. YEHUS: Israelske sikkerhetstyrker inspiserer et skadet hus i byen Yehud, nær Tela Aviv, natt til onsdag. Huset er rammet av en av mange raketter skutt fra Gaza mot Israel.

– Må betale en høy pris

Statsminister Benjamin Netanyahu sa i en TV-tale sent tirsdag kveld at de palestinske gruppene Hamas og Islamsk jihad vil måtte betale en høy pris for sine handlinger.

Han sa også at operasjonen i Gaza vil vare en stund fremover.

Israels forsvarsminister Benny Gantz fulgte opp og lovet at de israelske angrepene så langt «bare er begynnelsen» på hva som er i vente.

– Før det er aktuelt å vurdere en våpenhvile, vil Israel angripe flere militære mål i Gaza for å sørge for en langvarig ro. Først når vi oppnår det målet, kan vi begynne å snakke om en våpenhvile, sa Gantz onsdag formiddag da han besøkte byen Ashkelon.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøkte byen Lod, sør for Tel Aviv, onsdag morgen. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh lot seg tilsynelatende ikke skremme av uttalelsene fra Netanyahu og Gantz.

– Dersom Israel ønsker opptrapping, så er vi klare. Dersom de ønsker å avslutte dette, så er vi klare for det også, sier Haniyeh i en TV-tale.

På Gazastripen og i Gaza by er 43 personer drept som følge av luftangrepene. 13 av de drepte er barn. Over 300 er registreret såret, inkludert i underkant av 90 barn og 40 kvinner, ifølge helsemyndighetene i det selvstyrte området.

FN frykter full krig

Onsdag skal den dramatiske utviklingen på nytt diskuteres i FNs sikkerhetsråd, etter initiativ fra Kina, Tunisia og Norge. Møtet starter klokken 9 New York-tid, klokken 15 norsk tid.

– Vi har bedt om et nytt møte i sikkerhetsrådet for å få en oppdatering på situasjonen. Og ikke minst for å legge politisk press på partene. Hvis ikke kan situasjonen lett komme ut av kontroll og ende i full krig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK.

Uroen, som startet i Jerusalem, har økt voldsomt de siste dagene.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, vil trolig delta på FN-møtet.

Den erfarne diplomaten frykter det går mot full konfrontasjon mellom Israel og Hamas.

– Vi beveger oss i retning av full krig. Ledere på alle sider har nå et ansvar for å trappe ned, skriver Wennesland på Twitter.

– Prisen for krig i Gaza er ødeleggende og blir betalt av vanlige folk. FN arbeider med alle sider for å gjenopprette ro. Stans angrepene øyeblikkelig, lyder kravet fra den norske FN-koordinatoren.

På mandag skal USA ha satt foten ned for et utkast til felles uttalelse fra Sikkerhetsrådet, utarbeidet i fellesskap av Norge, Kina og Tunisia.

Det er ikke kjent om trioen vil legge frem et revidert forslag til uttalelse i dagens møte og om USA i så fall vil slutte seg til.

– Får dere USA med på dette møtet?

– Ja vi forventer at alle rådsmedlemmer stiller på dette møtet. Vi håper alle som kan bidra til å få voldsspiralen ned. Det har i natt kommet meldinger om at det er kommet inn 350 raketter inn over Israel. Det er helt uakseptabelt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Hvordan oppfatter du prinsippet om proporsjonalitet i krigshandlingene?

– Det er helt åpenbart at Hamas har tatt nye steg ved at de skyter et stort antall raketter inn over mål i Israel. Israel har rett til selvforsvar, men det er også et krav om at denne maktbruken er proporsjonal, sier Søreide.

Butikkeier i Holon utenfor Tel Aviv viser retningen en av rakettene kom fra under angrepene tirsdag kveld. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Pelosi fordømmer angrepene

USA oppfordrer Israel og palestinerne til å unngå sivile tap. Samtidig er budskapet fra det amerikanske utenriksdepartementet og ledende politikere at Israel har rett til å forsvare seg.

Leder i Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, fordømmer de palestinske rakettangrepene og mener den jødiske staten har rett til å forsvare seg, skriver The Jerusalem Post.

– Den opptrappende volden risikerer å drepe flere sivile, inkludert uskyldige palestinere, sier hun.

