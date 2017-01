Over 30 døde i togulykke i India

Blodbadene startet i «Fengselet i paradis»

Halshuggede hoder, avkuttede armer og ben, brente og mishandlede lik. Bildene fra de siste ukenes fangeopprør i Brasil ser ut som ukontrollert ondskap, men er i virkeligheten en blodig bandekrig med røtter i to fengsler for over 30 år siden.