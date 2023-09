Bombingen skjedde i byen Mastung, i Balutsjistan-regionen sør i Pakistan fredag.

Tallet på døde og skadde spriker. Det har stadig økt etter de første meldingene om bombingen like før klokken 8 norsk tid.

– Det ser ut som et selvmordsangrep, sier en lokal talsperson for politiet til Reuters.

Innenriksdepartementet i Pakistan hevder også at angrepet bærer preg av å være terror.

Dawn News siterer assisterende kommissær for Mastung-distriktet. Han sier at eksplosjonen skjedde mens folk samlet seg til en prosesjon for å markere fødselsdagen til profeten Mohammad.

Ifølge Balutsjistans midlertidige informasjonsminister, Jan Achakzai, er et redningsteam på plass i Mastung. Det er innført unntakstilstand på alle sykehusene i nærheten.

Dawn News har også snakket med styrelederen ved et lokalt sykehus, som bekrefter at flere titalls har blitt fraktet til sykehus. I tillegg skal over 20 personer har blitt fraktet til et sykehus i byen Quetta for behandling.

– Fienden ønsker å ødelegge religiøs toleranse og fred i Balutsjistan med utenlandske velsignelse, sa Achakzai.

Han sa videre at sjefminister Ali Mardan Domki har bedt myndighetene om å arrestere de ansvarlige for eksplosjonen.

I mellomtiden fordømte midlertidig innenriksminister Sarfraz Ahmed Bugti eksplosjonen på det sterkeste og uttrykte sin sorg over tapte menneskeliv.

Det har vært flere angrep i Pakistan den siste tiden

Tidligere denne måneden ble minst 11 personer skadet i en eksplosjon i samme distrikt.

En uke før det ble en paramilitær tjenestemann skutt og drept av uidentifiserte menn ved en bussholdeplass. To andre som gikk forbi ble skadet i angrepet.