Over 30 000 har flyktet fra kampene i IS-kontrollerte Mosul

Sammen overlevde de snikskyttere og granatild. Khatla Ali Abdallah ble båret av sitt barnebarn gjennom ørkenen og frontlinjene. Den tynne, gamle kvinnen har vært gjennom mye, akkurat som landet sitt, men ingenting kan sammenliknes med tiden under IS og kampene som nå raser om Vest-Mosul.

– Jeg er 90 år og aldri har jeg sett noe lignende, sier hun. Og det sier ikke så lite. Hun har opplevd Den andre verdenskrigen, uavhengigheten fra Storbritannia, krig mot Iran, to kriger mot USA og knallharde sanksjoner før Saddam Hussein ble styrtet fra makten i 2003.

TRYGG: Khatla ble båret det siste stykke av de irakiske sikkerhetsstyrkene, men da var barnebarnet som fikk henne gjennom frontlinjene. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Ingenting kan sammenlignes med krigen mot IS

– Vi var redde i Saddams tid, vi var redde fordi det ble begått grusomheter og folk ble drept. Men ingenting kan sammenlignes med dette, sier hun i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Krigen om Vest-Mosul begynte for alvor for to uker siden. Nå raser kampen i de sørvestre bydelene hvor hennes hus ligger.

HARDE KAMPER: Irakiske spesialstyrker slåss gate for gate mot IS i Mosul. Foto: GORAN TOMASEVIC / Reuters

De irakiske antiterrorstyrkene er spydspissene i kampen mot IS. De har fått amerikansk trening og har ledet an i krigen i alle slagene fra Bagdad og nordover til Mosul. Til en høy pris. For IS slår hardt tilbake. I ly av regn og vind har IS angrepet regjeringsstyrkene de siste dagene i områder hvor de har tapt kontrollen.

Passet på kyllinger og gjemte seg i kjelleren

Abdallah bodde i den delen av byen som myndighetene nå akkurat har rykket inn i. Hun pleide å gjemme seg i kjelleren og tok meg seg de 20 kyllingene hun passet på. Det minnet henne ungdommen da hun gjette kyr og sauer.

-– Jeg har ikke mistet noen kyllinger, ikke en eneste, liten en. Vi satt fanget i kjelleren og vi kunne høre hvordan kulene traff metalltaket på hønsehuset, forteller hun.

Hun og barnebarnet kom seg gjennom frontlinjene i live, og til en buss som fraktet dem til en flyktningleir. Der ble de en del av en rask voksende gruppe mennesker som har blitt flyktninger i eget land som følge av kampene om Mosul.

FLYKTNINGER: Khatla er en av 30 000 mennesker som har flyktet fra kampene de siste to ukene. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Ifølge Flyktninghjelpen har nå 30 708 mennesker flyktet siden kampene startet om den vestlige delen av byen. Det kommer i tillegg til alle de som har flyktet fra byen tidligere.

– Vi klare å hjelpe dem med umiddelbare behov, men vi frykter at vi ennå ikke har sett det verste. Hundretusenvis av mennesker er fortsatt fanget inne i byen, sier Wolfgang Gressmann, som leder organisasjonens arbeid i Irak.

IS-kalifatet i Irak er over uten Mosul

Det var fra Mosul at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte at de hadde opprettet et "kalifat". Et tap av byen betyr slutten for den irakiske delen av dette, om enn ikke slutten på organisasjonen. Irakiske militære antar at et par tusen IS-kriger befinner

TELTLIV: Midlertidige leirer er satt opp, men hjelpeorganisasjoner frykter det ikke er nok. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

seg inne i byen sammen med de gjenværende sivile. Mange sivile skal ha blitt rammet da en moske ble bombet i de IS-kontrollerte områdene onsdag.

– Vi vil bare prøve å komme oss gjennom denne krigen. Det vil fortelles historier om den i flere generasjoner framover, sier den 90-år gamle damen.