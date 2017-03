Over 200.000 har flyktet fra Mosul

Over 200.000 mennesker har flyktet fra kampene i Mosul, viser nye beregninger fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

De sunnimuslimske ekstremistene er allerede drevet ut av Øst-Mosul, og i midten av februar startet offensiven for å gjenerobre den vestlige delen av byen.

Ifølge Reuters nærmer irakiske styrker seg nå flere sentrale bygg i Nineveh-provinsen.

BARN: Det er mange tusen barn blant menneskene som er drevet på flukt. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

– Humanitær krise

Antallet mennesker som har flyktet fra Mosul har økt kraftig den siste tiden. Bare i løpet av én dag, 25. februar, flyktet 17.000 mennesker fra Vest-Mosul, ifølge IOM.

En rekke hjelpeorganisasjoner har uttrykt bekymring fordi leirene utenfor Mosul begynner å bli fulle.

Fortsatt antas det at over 600.000 mennesker befinner seg i den vestlige delen av den irakiske storbyen.

– Det er et enormt antall mennesker som går en veldig usikker framtid i møte. Den såkalte Islamske Stat har jo tydelig sagt at ingen sivile skal unnslippe. Bare tanken på at disse sivile kan bli fanget i kryssilden er ufattelig grusom. Vi står overfor en stor humanitær krise, sier Benedicte Hafskjold i Kirkens Nødhjelp, som har jobbet som teamleder i en flyktningleir utenfor Mosul de siste månedene.

UTEN SKO: Selv om det er kaldt kommer mange av barna til flyktningleirene dårlig kledd, sier Benedicte Hafskjold i Kirkens Nødhjelp. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Nye kamper

Hafskjold forteller om sterke inntrykk fra flyktningleirene.

– De kommer i buss og folk har ikke med seg noen ting. Barna har ikke vinterklær, det er kaldt nå og de kommer i sandaler. Det er ekstremt store behov. Folk er syke, slitne og ekstremt mentalt påvirket av det de har gjennomgått, sier hun.

LEIR: Benedicte Hafskjold møter flyktningene når de kommer til leiren Kirkens Nødhjelp driver utenfor Mosul. Foto: Privat

Irakiske styrker gjenerobret den østlige delen av Mosul i januar, etter 100 dager med angrep. 19. februar startet offensiven mot den delen av byen som ligger vest for elven Tigris.

Det er særlig fortellingene fra andre kvinner som har gjort inntrykk på Hafskjold.

– De forteller om et liv inne i husene sine. Da de var i Mosul, der IS hadde kontroll, gikk de ikke ut av husene sine. De var inne, i frykt for hva som kunne skje.