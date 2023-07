Over 1300 pågrepet under opprør i Frankrike

Den franske sentralmakten har utkommandert 45.000 politifolk i opprørsutstyr og med pansrede biler for å stanse volden.

Over hele landet har politiet mobilisert for å stanse rasende demonstranter etter at en politimann skjøt og drepte en 17-åring i Paris-forstaden Nanterre tirsdag.

Et pansret kjøretøy som tilhører opprørspolitiet står utplassert i Nanterre rett øst for sentrum i den franske hovedstaden. Foto: Lewis Joly / AP

President Emmanuel Macron har utsatt et statsbesøk til Tyskland på grunn av opptøyene.

Plyndret våpenbutikk

Trass i den store politiinnsatsen er det meldt om plyndring i Lyon, Marseille og Grenoble, der hettekledde gjenger raidet butikker.

Demonstranter har også tent på biler, minst en buss og mange søppelkasser.

I Marseille brøt sinte demonstranter seg inn i og plyndret en våpenbutikk, melder Reuters. Ifølge politiet fikk demonstrantene med seg flere rifler, men de skal ikke ha fått med seg ammunisjon.

– Den plyndringen og volden vi ser, er uakseptabel, sa Marseille ordfører Benoît Payan til nyhetsbyrået AFP.

En plyndret butikk i Lyon. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Over 1300 arrestert i natt

Innenriksminister Gérald Darmanin opplyser at over 1300 personer er pågrepet i løpet av kvelden og natta. Det skal ha oppstått 2560 branner langs offentlige veier, og 1350 biler skal ha blitt brent.

Natt til fredag skal 917 ha blitt arrestert.

Darmanin uttrykte lettelse over at opptøyene var «mindre intense». Han lovet at landets ordførere skal få politiforsterkningene de ber om.

Tidligere på kvelden ryddet politiet Place de la Concorde nederst i Paris' paradegate Champs-Élysées, der mange hadde samlet seg i protest.

Demonstranter på Place det la Concorde rett ved det franske presidentpalasset. Foto: Yves Herman / Reuters

Norsk barnefamilie skremt av opptøyene

Bjørn Christian Nørbech som ferierer i Paris med familien, havnet midt i dramaet da demonstranter og politi støtte sammen rett ved hotellet de bor på.

«For barna på 3 og 11 år er det skremmende» Bjørn Christian Nørbech familiefar

Familien på fire valgte å avbryte middagen og gå tilbake til hotellet da de hørte fem eksplosjoner, så brennende søppelkasser og opplevde store mengder løpende demonstranter og politifolk i gaten.

Video: BJØRN CHRISTIAN NØRBECH Du trenger javascript for å se video. Video: BJØRN CHRISTIAN NØRBECH

Familien Nørbech foran Eiffeltårnet før volden brøt ut. Foto: privat

– For barna på 3 og 11 år er det skremmende og de er litt redde, sier Nørbech til NRK.

Han sier de hadde hørt om demonstrasjonene, men at de ble overrasket over at det hadde spredt seg helt inn til hjertet av Paris.

Hotellet til familien fra Son ligger rett ved Louvre i sentrum av byen.

Familien Nørbech er i byen til søndag, og håper at situasjonen lørdag har roet seg såpass at de får tatt en planlagt tur til Versailles.

Tungt bevæpnet opprørspoliti er synlig overalt i gatene i Nanterre. Foto: AP

Uro sprer seg til øy i Indiahavet

Opptøyene har spredt seg til den franske bestittelsen Reunion i Indiahavet. I den største byen Le Port har demonstranter avfyrt fyrverkeri mot politiet.

På den franske øya Reunion i Indiahavet har det også vært uro. Foto: Richard BOUHET / AFP

Demonstrant døde i fall i Rouen

En ung mann døde da han falt fra taket på en bygning i den nordfranske byen Rouen fredag under en demonstrasjon mot politiet.

Mannen falt fra taket på et supermarked i forstaden Petit-Quevilly. Ikke-bekreftede opplysninger tyder på at ulykken skjedde da butikken ble forsøkt plyndret, skriver Reuters.

I nabolandet Belgia har det også vært omfattende protestert. Over 100 er arrestert i hovedstaden Brussel natt til lørdag, ifølge franske medier.

Forbyr salg av fyrverkeri

I tillegg til å forsterke politiets tilstedeværelse, var det gjennomført flere andre tiltak for å hindre demonstrasjoner natt til lørdag.

Fyrverkerisalg er forbudt. All offentlig transport med buss og trikk ble stanset fra klokka 21.

Blant arrangementene som er avlyst i Frankrike denne helgen, er pride-paraden i Marseille.

