Over 1000 fengslet etter demonstrasjoner i Russland

Motstanden mot Russlands krigføring i nabolandet Ukraina øker.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info ble det søndag gjennomført demonstrasjoner i en rekke byer i Russland.

Minst 1015 personer har i løpet av dagen blitt pågrepet og arrestert av politiet, melder Reuters.

Organisasjonen hevder at totalt 9477 mennesker er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene mot Russland siden 24. februar.

Russland selv beskriver krigføringen som «spesielle militæroperasjoner», og har forbudt alle former for protester mot krigen.

ARRESTERT: En ung mann var en av flere som ble arrestert av politiet i Moskva under en demonstrasjon mot krigen i Ukraina forrige søndag. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Store politistyrker skal være satt ut i byene for å slå ned på protestene som har blitt gjennomført i minst 29 russiske byer.

Det russiske Innenriksdepartementet advarte lørdag om at ethvert forsøk på å avholde uautoriserte demonstrasjoner ville bli stanset, og at arrangørene ville bli holdt ansvarlige.

Det har vært en rekke demonstrasjoner mot krigen siden Russlands invasjon av Ukraina.

Oppfordret til demonstrasjoner

Alexej Navalnyj, en av president Putins største kritikere, oppfordret folk om å ta til gatene i dag, 6. mars, for å vise sin motstand mot krigen.

KREML-KRITIKER: Alexej Navalnyj, en av president Putins største kritikere. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

Opposisjonspolitikeren postet demonstrasjonsoppfordringen på bloggen sin fredag, skriver Reuters.

– Vis verden at russere ikke vil ha krig. Kom ut på torgene i Berlin, New York, Amsterdam eller Melbourne, uansett hvor du er. Nå er vi alle ansvarlige for Russlands fremtid. For hva Russland vil være i øynene til verden, sa Navalnyj.

