Den kinesiske romraketten «Long March 5 B» ble skutt opp i slutten av april. Rakettdelen er nå på vei mot jorden.

Delen er 30 meter lang og veier mellom 17 og 22 tonn.

Beregninger viser at den trolig kommer til å treffe jorden mellom midnatt og klokken 07.00 søndag morgen.

Yngvild Linnea Andalsvik, fagsjef for romovervåkning ved Norsk romsenter. Foto: Rune Hanssen / Privat

Foreløpig vet ingen sikkert hvor restene kommer til å lande, noe som gjør Pentagon bekymret.

– Den rekker å gå noen runder rundt jorden i løpet av perioden den kan dette ned. De estimerte banesporene går over flere områder, men Japan og Kina er utelukket. Sørlige deler av Europa og USA er fortsatt aktuelt, sier Yngvild Linnea Andalsvik.

Andalsvik er fagsjef for romovervåkning ved Norsk romsenter. Hun sier det er svært usannsynlig at mennesker kommer til å bli skadd av romsøppelet.

– Sannsynligheten er veldig liten. Særlig fordi store deler av verden ikke er befolket. Det er mye hav og mye som er ubebodd, sier Andalsvik, før hun legger til:

– Det som gjør dette litt annerledes er at dette er første trinnet på denne raketten, så det er en veldig stor bit romsøppel.

Beregninger gjort av EU Space Surveillance and Tracking viser at romraketten kommer til å treffe jorden natt til søndag. De grønne pilene er banene raketten følger på rundene ned mot jorden, og dermed mulige landingssteder. Foto: EU SST / Press

– Uvanlig

Siden oppskytningen av Sputnik 1 i 1957 er det sendt opp mange tusen satellitter fra jorda.

Europas romfartsorganisasjon, ESA, har tidligere estimert at det hvert år kommer mellom 100 og 150 tonn med rester av romaktivitet ned i den lavere delen av jordas atmosfære.

Et av få eksempler på at mennesker har blitt truffet av romsøppel er fra 1969. Da skal en gjeng japanske seilere ha blitt truffet av restene av en sovjetisk satellitt, ifølge en amerikansk rapport.

Hvor restene av den kinesiske satellitten skal lande har likevel ført til internasjonal bekymring de siste dagene, ifølge The Guardian.

– Det er ganske uvanlig at en så stor førstedel kommer ned, uten at man vet omtrent hvor den lander, påpeker Andalsvik.

– Mye brenner opp på veien

Long March 5 B, avbildet 23. april. Foto: Str / AFP

Forrige gang en like tung romdel falt ned mot jorden skal ha vært den sovjetiske romstasjonen «Salyut 7», som falt ned over Argentina i 1991.

Den gang ble ingen skadd, men innbyggere i flere argentinske byer kunne se lysende objekter på himmelen, ifølge New York Times.

– Det faller ned mye, men det er mye som brenner opp på veien. Noe av det som faller ned er satellitter som er ferdige med sin levetid, sier Andalsvik.

Kina har avvist beskyldninger om at de har gjort noe uaktsomt ved å la den store rakettdelen falle ukontrollert mot jorden.

Kinesiske medier skriver at frykten for at raketten skal føre til skade er medieskapt av vestlige medier, og at den mest sannsynlig vil lande i havet et sted, skriver BBC.

Entusiastiske kinesere følger oppskytingen av «Long March 5 B» i Hainan-provinsen i det sørlige Kina 29. april. Foto: Str / AFP

– Kalkulert risiko

Romraketten er en viktig del av Kinas romprogram, og fraktet den første delen av Kinas nye romstasjon opp i rommet. Enkelte eksperter kritisert Kina for manglende kontroll på den store rakettdelen.

På spørsmål om Kina kan ha opptrådt uaktsomt, fordi de ikke har kontroll på raketten, svarer Andalsvik at det ikke er opp til henne å vurdere. Andalsvik sier samtidig at de største delene romsøppel vanligvis faller ned like etter en oppskytning.

Den kinesiske romraketten «Long March 5 B» ble avbildet med teleskop over Roma i Italia natt til lørdag. Det er ventet at den treffer jorden natt til søndag. Foto: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Om så ikke skjer, er det anbefalt at man har en plan for å få dem ned på en kontrollert måte. I tillegg er romsøppel regulert av et internasjonalt regelverk.

– Lovverket sier at man skal melde fra hvilken bane man forventer at den kommer i, og at man er ansvarlig for skadene den kan påføre hvis den faller. Det er nok en kalkulert risiko de har tatt med i betraktningen, siden sannsynligheten er så liten.

Andalsvik minner samtidig rakettdelen som faller ned nå, er like stor som en del som falt ned i fjor, fra en tilsvarende rakett. Den skal ha falt ned i Elfenbenskysten, uten å ha gjort særlig skade, ifølge Newsweek.