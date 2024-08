Over 100 nye protester varslet i Storbritannia: – Det er kvalmende

Protester og voldelige opptøyer har preget England siden knivdrapene i Southport som rystet landet forrige uke.

Onsdag kveld er det varslet over 100 protester rundt om i Storbritannia og 30 motdemonstrasjoner, melder Sky News.

Både politiet og innbyggere forbereder seg på at også disse kan bli voldelige og ødeleggende.

På internett blir asylmottak og advokatfirmaer som hjelper migranter pekt ut som mål kveldens protester, melder Reuters.

En politibetjent slår mot en opprører med batong under angrepet mot et asylhotell i Rotherham på søndag. Foto: Hollie Adams / Reuters/NTB En maskert opprører kaster stein mot politiet under opptøyer i Liverpool på lørdag. Foto: James Speakman / AP/NTB En politibetjent står ved siden av en bil i full fyr under opptøyer i Liverpool på lørdag. Foto: Owen Humphreys / AP/NTB Hundrevis av opprørere samlet seg utenfor et asylhotell i Rotherham på søndag. Foto: Hollie Adams / Reuters/NTB

41 av 43 politidistrikter i England og Wales venter protester i deres området. Over 6000 politibetjenter er hentet inn for å bistå.

Butikker stenges ned i frykt for plyndring og hærverk.

– Alle er redde

NRK har snakket med engelske Sue i London, som ikke vil stille med etternavn.

Hun sier at det er for mange innvandrere i landet. Likevel mener hun at det ikke er noen grunn til opptøyene.

Sue synes at opptøyene i landet hennes er kvalmende. Foto: Geroge Parkes / NRK

– Foreldrene til de drepte barna får ikke tid til å sørge på grunn av dette. Det er kvalmende, og de som gjør dette burde skamme seg, sier hun.

Nå er lokalsamfunnet hennes preget av frykt.

– Alle er redde. Vi er redde for å gå ut av huset, fordi du ikke vet hva som skjer rett rundt hjørnet. Jeg kunne ikke engang gå til legen min i morges, sier Sue.

Et skilt hos apoteket til Hicks opplyser om at de stenger på grunn av faren for opptøyer. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Melanie Hicks valgte å stenge apoteket hun driver i London av sikkerhetshensyn.

– En av våre pasienter kom inn og sa at de så 40 personer med balltrær ikke så langt unna, sier hun.

Ikke overrasket

John Chalmers mener at de voldelige opptøyene er uakseptable, men er ikke overrasket over at de har blusset opp.

– Det er en viss følelse av at myndighetene ikke tjener folket, og at de lyver til innbyggerne om det som skjer når det gjelder masseinnvandring, sier han.

John Chalmers er ikke overrasket av opptøyene. Foto: Geroge Parkes / NRK

Han peker på at utviklingen i infrastruktur ikke holder tritt med innvandringen.

– Det kommer en by på størrelse på Birmingham hit hvert år. Likevel har det ikke blitt flere leger, skoler eller slikt, sier han.

Chalmers mener det er feil å legge skylden på innvandrerne.

– Det er ikke rettferdig å klandre innvandrerne. Men det er rettferdig å klandre politikerne, som har tillatt masseinnvandring folk ikke har stemt for, sier han.

Satte fyr på bålet

Sid Venkataramakrishnan er ekstremismeanalytiker ved tenketanken Institute for Strategic Dialogue.

Han tror at knivdrapene forrige uke satte fyr på et bål som har blitt bygget over lang tid.

Sid Venkataramakrishnan ser en økning i innvandringsfiendtlige holdninger i Storbritannia. Foto: George Parkes / NRK

– I løpet av de siste tiårene har vi sett forsøk på å male innvandrere som en truende gruppe. At innvandrere blir sett på som farlige, syke og at de tar med seg radikale ideologier, sier han.

Venkataramakrishnan ser en økning i innvandringsfiendtlige holdninger i Storbritannia.

– Det har blitt mer synlig, høylytt og utbredt. Ideen om at innvandringen er en invasjon har blitt en mye mer dominerende idé, sier han.

Over 400 pågrepet

Tre menn ble onsdag dømt til fengselsstraffer for voldelige protester i Southport. Totalt er over 400 personer pågrepet og mer enn 140 siktet etter opptøyene i England.

Statsminister Keir Starmer roser fengslingene, ifølge BBC.

– Hvis du fremprovoserer. voldelig uro i våre gater, vil du møte lovens fulle kraft, sier han i en uttalelse.

Tusenvis har deltatt i protestene og opptøyene.

Mange roper høyreekstreme og innvandringsfiendtlige budskap. De første protestene ble manet opp av feilinformasjon om gjerningsmannen spredd på sosiale medier.

Flere biler er satt i brann og butikker har blitt plyndret. Mange politibetjenter har blitt skadet og sendt til sykehus.