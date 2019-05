Østerrike ble kalt utstillingsvinduet for høyrepopulistisk makt i Vest-Europa med statsminister Sebastian Kurz koalisjonsregjering.

Presidenten i Østerrikes nasjonalforsamling, Wolfgang Sobotka, kaller nå inn til ekstraordinært møte mandag 27. mai, der de folkevalgte skal stemme over et mistillitsforslag mot Sebastian Kurz.

Det skjer etter at alle ministrene fra Frihetspartiet mandag forlot regjeringen.

Regjeringskrisen er utløst av en video fra Ibiza, der tidligere visestatsminister Heinz-Christian Strache fra Frihetspartiet tilbyr en angivelig russisk milliardær lukrative offentlige kontrakter i bytte mot politisk pengestøtte.

Videoen av Heinz-Christian Strache fra Ibiza har utløst regjeringskrise og kan ta statsminister Sebastian Kurz med seg i dragsuget.

FN advarte mot regjeringen

Da de konservatives «vidunderbarn» Sebastian Kurz (31) gikk av med seieren under valget i 2017, inviterte han Frihetspartiet FPÖ ytterst til høyre med seg i regjering.

Årsaken var at Frihetspartiet hadde fått 26 prosent av stemmene.

– Jeg tolker denne seieren som en ordre fra folket om å forandre landet vårt, slo Sebastian Kurz den gang fast.

FN gikk raskt ut og advarte mot Østerrikes nye regjering. FNs menneskerettighetssjef mente den unge statsministeren spilte på fremmedfrykt for å sikre seg makten.

Heinz-Christian Strache trakk seg i helgen som visestatsminister i Østerrike. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Regjeringskrise

Videoen som har utløst krisen skal være fra 2017 og viser Heinz-Christian Strache i lystig lag i et luksuriøst feriehus på den spanske ferieøya Ibiza.

Det Strache ikke var klar over, var at det i huset var montert både skjulte kameraer og mikrofoner.

Opptaket viser Heinz-Christian Strache tilby statlige kontrakter til en kvinne som utgir seg for å være niesen til en rik donor fra Russland.

Den russiske kvinnen tilbyr seg å investere i de høyrenasjonales valgkamp, tre måneder før valget skulle finne sted. Hun skal også være interessert i å investere i Østerrikes største avis, Kronen Zeitung.

Forslaget vekker begeistring hos Strache, som snakker om hvordan avisen kan brukes i valgkampen og hvordan det kan sikre partiet flere velgere, når man bare får skiftet ut de mest kritiske journalistene.

«Denne regjeringen er korrupt» sto det på plakatene til de mange demonstrantene som møtte opp i Wien lørdag for å demonstrere etter at Ibiza-videoen ble kjent. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Regjeringspartier i tottene på hverandre

Det var de tyske avisene Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung som kom med avsløringen 17. mai.

Det førte til at visestatsminister Heinz-Christian Strache trakk seg lørdag og Sebastian Kurz skrev ut nyvalg i september.

Men det stoppet ikke med det.

Da statsministeren også valgte å sparke innenriksminister Herbert Kickl mandag, steilet Frihetspartiet. Partiet hadde både forsvarsministeren, utenriksministeren, sosialministeren og transportministeren i regjeringen, men toget ut og truet med mistillit mot Kurz.

I dag ble det klart at de folkevalgte skal stemme over et mistillitsforslag på mandag.

Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl og Russlands president Vladimir Putin i august 2018. Foto: POOL / Reuters

«Samarbeidspakt» med Putins parti

Avsløringen får mange til å igjen stille spørsmål ved hvilke bånd Frihetspartiet har til Russland.

Da Karin Kneissl i Frihetspartiet, som fungerte som utenriksminister i Kurz regjering inntil i går, giftet seg i august i fjor skapte det overskrifter verden rundt.

Smilende i en hvit, tradisjonell folkedrakt, danset hun under bryllupet med ingen ringere enn den russiske presidenten Vladimir Putin.

Det ble da kjent at Frihetspartiet i 2016 skal ha skrevet under på en slags «samarbeidspakt» med Putins russiske parti, Forente Russland.

Nå vil nok en skandale i partiet også ramme statsminister Sebastian Kurz, som etter alt å dømme blir avsatt mandag.

Russlands president gjestet Østerrikes utenriksministers bryllup

Verdens yngste statsminister

Sebastian Kurz imponerte tidlig som et politisk stjerneskudd i Europa.

I 2013 ble han som 27-åring utenriksminister i Østerrike, og med det Europas yngste minister.

Han satt i regjering med sosialdemokratiske SPÖ og statsminister Christian Kern før valget i 2017. Men samarbeidet mellom Det konservative folkepartiet ÖVP og SPÖ hadde surnet, og valginnspurten ble preget av avsløringer om en svertekampanje der de to partiene rettet kraftige beskyldninger mot hverandre.

Da valgresultat viste at Det konservative folkepartiet ÖVP fikk 31,5 prosent av stemmene, mens sosialdemokratiske SPÖ fikk 26,9 prosent og Frihetspartiet FPÖ 26 prosent, la altså Kurz om kursen og ble verdens yngste statsminister.

I 2018 tok den unge statsministeren i tillegg over formannskapet i EU, mens konflikten mellom det sterkt høyrepopulistiske FPÖ og mer konservative ÖVP gradvis tilspisset seg på hjemmebane.

Det er ikke første gang det skjer.

Jörg Haider ga Europas høyreradikale partier et ansikt, og Foto: RONALD ZAK / Ap

Parti stiftet av tidligere nazister

Det var den østerrikske politikeren Jörg Haider som først ga Europas høyreradikale partier et ansikt.

Frihetspartiet FPÖ ble stiftet i 1955 av blant annet tidligere nazister. Da Haider inntok lederstolen i 1986 hadde partiet en oppslutning på 5 prosent. 13 år senere hadde den steget til 27 prosent.

Under Haiders ledelse tok Frihetspartiet steget til det ytterste høyre i østerriksk politikk. Det ga partiet økt oppslutning og førte til regjeringsposisjon i 2000.

I Europa ble den nye regjeringen i Østerrike en paria, og utsatt for boikottlignende aksjoner fra andre statsledere. Ledere fra flere europeiske land unnlot blant annet å ta medlemmer av Schüssel-regjeringen i hånden under offisielle møter.

Men det konservative folkepartiet ÖVP og Frihetspartiet FPÖ hadde også problemer med å komme til enighet den gang, og samarbeidet imploderte.

Mandag kan Sebastian Kurz' koalisjon lide samme skjebne, og dra «vidunderbarnet» med i dragsuget.