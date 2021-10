Østerrike får EU-hjelp for å stoppe stor skogbrann

To italienske brannslukningsfly, to spesialhelikoptre fra Tyskland og et helikopter fra Slovakia har i helgen bidratt i kampen mot flammene.

Skogbrannen har herjet i sju dager i området Hirschwang an der Rax, nær Neunkirchen i Østerrike.

Mye vind har gjort det vanskelig å få bukt med flammene.

Med hjelpen fra andre EU-land har man søndag ettermiddag endelig lykkes med å redusere skogbrannen med en tredjedel, det opplyser brannvesenet ifølge den østerrikske avisen Wiener Zeitung.

Mannskaper på flere hundre personer er i sving på bakken. I tillegg til brannmannskaper er det også fjellredningsmannskaper, politi og militære enheter.

Man regner med å bruke flere dager på å slukke hele brannen, men det knyttes håp til regnet som er meldt i løpet av få dager.

Mistenker at brannen ikke startet naturlig

Man vet ennå ikke hvordan brannen startet, men politiet antar at det kan knyttes til menneskelig aktivitet.

Ifølge politiets talsmann Johann Baumschlager har brannetterforskerne funnet ut at flammene brøt ut mandag på en bålplass ved et elirsted, skriver Kleine Zeitung.

Rask hjelp

Det gikk bare ett døgn fra Østerrike fredag ba EU om hjlep til de første italienske brannslukningsflyene var på plass.

Det kommer frem av en pressemelding EU-kommisjonen sendte ut på lørdag.

Østerrike søkte hjelp gjennom en kriseberedskap som heter «EUs sivile beskyttelsesmekanisme». EU har hatt dette tilgjengelig i 20 år for å styrke samarbeidet mellom medlemslandene.