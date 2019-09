Parlamentsvalget i Østerrike i helgen var omfattet med stor interesse, etter at høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige partier har hatt stor framgang i andre land i Europa den siste tiden.

Men resultatene viser at Frihetspartiet, som har vært an maktfaktor i Østerrike i mange år, nå går kraftig tilbake og kun får en oppslutning fra 16 prosent av velgerne, 10 prosent mindre enn ved valget for to år siden.

Hovedårsaken til tilbakegangen er trolig det som bare kalles Ibiza-skandalen, der daværende partileder og visestatsminister Heinz-Christian Strache ble filmet mens han tilbød en russisk kvinne offentlige kontrakter i Østerrike, mot penger til partikassen.

Hans-Christian Strache ble filmet da han møtte en russisk kvinne på Ibiza for å drøfte mulig støtte til partiet, i bytte mot forretningskontrakter Foto: Skjermbilde / Spiegel/SUDDEUTSCHE

Kurz fortsetter som forbundskansler?

Gårsdagens valg gjør at trolig at Sebastian Kurz fortsetter som forbundskansler og regjeringssjef. Kurz var bare 31 år da han i 2017 ble forbundskansler for en samlingsregjering mellom De konservative i OVP og Frihetspartiet, men måtte trekke seg etter at Ibiza-saken eksploderte våren 2019.

Sebastian Kurz er den store vinneren i gårsdagens parlamentsvalg i Østerrike, og fortsetter trolig som forbundskansler Foto: Joe Klamar / AFP

Frihetspartiet gjorde søndag kveld det klart at de ikke kommer til å delta i en ny regjering, og det åpner for et samarbeid mellom OVP og De grønne, eller mellom OVP og det sosialdemokratiske partiet.

De grønne fikk en framgang på hele 10 prosent og endte på 14 prosent ved gårsdagens valg. De østerrikske sosialdemokratene fikk enn oppslutning på 22 prosent av velgerne.

Alexander van der Bellen fra De grønne har vært Østerrikes president siden 2016 Foto: Michael Gruber / AP

Det er ventet at regjeringsforhandlingene i Østerrike starter umiddelbart, og i disse spiller også landets president Alexander Van der Bellen en sentral rolle. Han er tidligere leder for De grønne i Østerrike.