Oslo-samtalene: Diskuterer nyvalg i Venezuela

Samtalene, som foregår på et hemmelig sted i Oslo, er tilrettelagt av Norge i håp om å få en slutt på den dype politiske og økonomiske krisen i landet.

Mens dagliglivet gikk sin vante gang i hovedstaden i går, satt partene i et møterom og snakket om et svært omstridt tema i Venezuela: muligheten for nyvalg.

Forhandlingene varer etter planen til onsdag, skriver den spanske nettavisen ALnavió.

Et nyvalg og en overgangsregjering har vært de tydeligste kravene fra opposisjonsleder Juan Guaidó.

Til sammen sju representanter for president Nicolás Maduro og Juan Guaidó er til stede på møtene i Oslo. Det skjer etter fire måneder med politisk uro.

Venezuelas president har bekreftet at samtalene pågår. Han har lagt ut en video der han takker Norge for innsatsen. Dette er andre gang de møtes i Norge denne måneden.

Kjent fredsmekler leder samtalene

Diplomaten Dag Nylander leder samtalene, etter det NRK kjenner til.

Foto: LUIS ACOSTA / Afp

Nylander hadde en sentral rolle i forhandlingene mellom FARC-geriljaen og Colombia, som Norge ledet sammen med Cuba. Han har også vært FNs generalsekretærs utsending til grensekonflikten mellom Venezuela og Guyana.

Tidligere borgermester kritisk til Oslo-samtalene

Tidligere borgermester i Caracas-regionen, Antonio Ledezma, er kritisk til forhandlingene i Oslo. Han kaller det en «stor feil».

På Twitter sier han at han stiller seg bak Guaidó, men han frykter at presidenten kun vil bruke forhandlingene til å kjøpe seg tid.

Ledezma viser til tidligere forsøk på dialog og forhandlinger mellom 'opposisjonen og regimet.

Sist gang partene møttes ansikt til ansikt var i 2017–2018 på Den dominikanske republikk.

Her skulle det diskuteres en tidsplan for nytt presidentvalg og løslatelse av fengslede høyreaktivister, som var beskyldt for gatevold i 2017.

Opposisjonen trakk seg fra forhandlingene og gruppa ble ytterligere splittet.

Jobber for fred – i kriserammet land

Venezuela er rammet av en dyp økonomisk og politisk krise.

Butikkhyller står tomme etter en skyhøy inflasjon, og mange er drept i demonstrasjoner mot landets president Nicolás Maduro.